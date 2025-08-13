Universidades sin clases durante un mes en Neuquén y Río Negro: cómo es el cronograma de los «paros rotativos»

Este lunes 11 de agosto comenzó el paro universitario anunciado por el gremio docente ADUNC, con medidas de fuerza de manera nocional durante un mes en las facultades de la UNCo, en Neuquén y Río Negro. Se trata de acciones para pedir una recomposición salarial a docentes que cesaran todas las actividades institucionales. De esta manera, luego de la primer semana, desde el 18 de agosto al 7 de septiembre comenzarán los «días rotativos» en todas las universidades.

Es así que a partir de la segunda semana del paro empezarán con los días rotativos coordinados de manera federal, en donde cesarán todas las actividades dentro de las universidades. «La mesa ejecutiva de CONADU Histórica se reunió este martes 12 y definió las fechas», resaltó el gremio.

De esta manera el cronograma en Neuquén y Río Negro será:

Jueves 21 y viernes 22 de agosto.

Martes 26 y miércoles 27 de agosto.

Lunes 1 y martes 2 de septiembre.

Se sumará a una marcha federal universitaria para la primera quincena de septiembre.

Confirmaron que, en caso de que alguna de las fechas coincidan con mesas de exámenes, quedarán a disposición de cada docente.

Medidas de fuerza de ADUNC en Neuquén y Río Negro: reclaman recomposición salarial

Según indicaron desde el gremio docente, se definió un «mes completo con medidas» el cual comenzará con un paro de una semana que tendrá «cese total de actividades». En este sentido, aseguran que «desde que asumió Milei no hay paritarias, negando el derecho a la negociación colectiva».

ADUNC sostiene que «la docencia universitaria sufren el peor atraso de la historia» y que se agudiza el vaciamiento de las universidades.

Por su parte CONADU Histórica «llama a la más amplia unidad docente, nodocente, estudiantil y de toda la comunidad, a defender la universidad pública, el presupuesto, el salario, y confluir con los sectores sociales que están luchando contra el ajuste y la entrega de la soberanía nacional», dijeron.