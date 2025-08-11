Lluvia intensa y mucho viento: ¿cuáles son las zonas de Neuquén y Río Negro bajo alerta este lunes?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió dos alertas para este lunes 11 de agosto en Neuquén y Río Negro, tanto amarilla como naranja. Durante las primeras horas de la semana, se prevén condiciones climáticas adversas que incluyen fuertes ráfagas de viento y lluvias intensas, en varias localidades de ambas provincias, especialmente en las zonas cordilleranas de ambas provincias. Te contamos los detalles.

Las ráfagas de viento podrían superar los 90 km/h, y las precipitaciones acumuladas en algunas regiones llegarían hasta 90 milímetros, con la posibilidad de que haya viento blanco en las zonas más altas.

Alerta naranja por lluvias en Neuquén y Río Negro: zonas afectadas

Una de las alertas emitidas por el SMN es por lluvia, tanto naranja como amarilla, en varias zonas de Neuquén y Río Negro. En ambos casos, en localidades cercanas a la cordillera.

En cuanto a la provincia neuquina, hay alerta naranja durante toda la jornada, que se podría extender hasta la mañana de este martes 12 de agosto. En esta ocasión afectará en: Huiliches, Lácar, Aluminé y Los Lagos.

Por el lado de Río Negro, el alerta naranja impactará en la cordillera de Cushamen. En cuanto a la amarilla, será durante la mañana y alcanzará las zonas de: Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches.

Viento en Neuquén y Río Negro: qué dice el alerta del SMN

Otras de las alertas emitidas por el SMN es por fuertes ráfagas de viento que llegarán a Neuquén y Río Negro, que impactarán en su gran mayoría. En ambos casos es amarilla, lo que significa que las áreas serán afectada por vientos con velocidades entre 45 y 60 km/h, y ráfagas que podrán superar los 90 km/h.

En Neuquén, el viento llegará sobre la tarde y las zonas afectadas serán: Loncopué, Picunches, Ñorquín, Añelo, Pehuenches, Chos Malal, Minas, Catán Lil, Collón Curá, Zapala, Aluminé, Huiliches y Lácar.

En Río Negro habrá un panorama similar. En esta ocasión las ráfagas llegarán a: Pilcaniyeu, Ñorquincó, Nueve de Julio, El Cuy y Veinticinco de Mayo.