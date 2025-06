Universidades vuelven a reclamar por el financiamiento: «Cada vez cuesta más estudiar», planteó el rector de la UNRN

«Todas las universidades nacionales tenemos los mismos padeceres. El retraso salarial nos afecta a todos por igual, con una única paritaria nacional«. De esta forma, Anselmo Torres, el rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), se refirió a la situación de emergencia que atraviesan las universidades públicas.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a referentes de los gremios docentes, no docentes y movimientos estudiantiles, reclamó el tratamiento de la Ley de Financiamiento Universitario, exigió el aumento de salarios y del presupuesto para investigación y becas estudiantiles.

El 28 de mayo presentó el proyecto de ley para el financiamiento de universidades que pide la reapertura de convocatoria a paritarias, la disposición de fondos que garanticen el funcionamiento universitario y las instituciones vinculadas y el sostenimiento de becas.

«Registramos entre un 56 y 60% de pérdida de los salarios respecto de la inflación que ha crecido. Muchos docentes han renunciado a sus cargos en busca de nuevos horizontes laborales, en busca de un ingreso mejor. No es algo habitual que ocurra», señaló Torres a diario RÍO NEGRO y se refirió especialmente, a la Universidad Nacional del Comahue, las del conurbano bonaerense y La Pampa.

Aseguró que muchos docentes no viven del salario por su labor en la universidades «porque es muy bajo». «Una dedicación simple está entre los 200 y 300 mil pesos, aunque esto depende de la antigüedad y la zona. La mayoría no vive de ese ingreso y tienen otros trabajos. Hasta ahora, mantenían la universidad por una cuestión de vocación, para mantenerse actualizado. Pero otra cosa es pagar para ir a trabajar. El combustible es carísimo para ir a dar clases o concurrir a una tarea de investigación», advirtió Torres.

Puso como ejemplo a la Universidad del Comahue donde en el último año renunciaron más de100 docentes. «Ahí tienen Vaca Muerta, hay un mundo laboral que permite conseguir un buen trabajo con mejores ingresos. En la Universidad de Río Negro, no tenemos un registro de los que han renunciado porque muchos cargos no son regulares. La tensión laboral externa no es tanta como en esa región de Neuquén», mencionó.

Recalcó que, ante la situación, muchos docentes «hoy no tienen capacidad de invertir en su propia formación. Antes financiaban su propia maestría o doctorado. Ya no pueden hacerlo. Los salarios cayeron tanto que no permiten seguir invirtiendo en uno mismo«.

Torres también mencionó otros problemas de funcionamiento ya que «desde hace dos años no tenemos presupuesto. Pero además, las universidades se financiaban con recursos de otras fuentes, como Obras Públicas o el Ministerio de Ciencia y Técnica. Hoy con el vaciamiento de recursos no se puede».

Recordó que a la construcción del campus universitario en Bariloche solo le resta un 5%, pero la obra quedó paralizada. «Por otro lado, habíamos iniciado la construcción de un espacio áulico en Regina que tuvimos que paralizar. Y tuvimos que rescindir el contrato del proceso licitatorio de la segunda etapa de Valle Fértil, en Roca», dijo.

Torres advirtió que este año, la Universidad de Río Negro registró un incremento de la matrícula de estudiantes. «Ante la crisis, la gente intenta acceder al conocimiento para mejorar su situación. Pero se han deteriorado las condiciones. Las becas Progresar o Belgrano no han sido actualizadas; mientras que la tarifa del transporte público, los alquileres y la bibliografía subieron. Todo se complica y cada vez cuesta más estudiar en la universidad«, subrayó.

Marcha de las Antorchas

Los gremios universitarios convocaron a una tercera marcha universitaria para este jueves. La consigna del reclamo es por «salarios dignos para docentes y no docentes», «un presupuesto que permita garantizar el sostenimiento de la universidad» y mejores becas para estudiantes.

«La situación en la que nos encontramos va más allá de un reclamo universitario: el modelo de país que impulsan es sin educación ni salud públicas de calidad, sin científicos, con jubilados bajo la línea de indigencia, con institutos de tecnología reducidos y sin recursos, con salarios depreciados«, plantearon quienes convocan.

Las comunidades universitarias de Neuquén, Cipolletti y Cinco Saltos unirán su marcha y se concentrarán a partir de las 17 en el playón de la UNCo, en la calle Buenos Aires 1400. La marcha iniciará a partir de las 18.

En Bariloche, la concentración será a partir de las 17.30 en el cruce de las calles Onelli y Moreno hasta la plaza del Centro Cívico. En San Antonio Oeste, la convocatoria también es a las 17.30 en la Plaza Centenario.