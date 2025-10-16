Uruguay aprobó la ley de eutanasia: las claves de la nueva normativa

Uruguay legalizó este miércoles la eutanasia tras la votación que resultó en la aprobación del proyecto de ley de Muerte Digna, llevada a cabo en la Cámara de Senadores. Esto lo convierte en el primer país de América Latina en hacer ley la “muerte digna”. La iniciativa recibió el respaldo de distintos partidos políticos tras amplios debates legislativos.

Fueron más de diez horas de debate durante las cuales los legisladores del partido oficialista, Frente Amplio, se expresaron a favor, así como también lo hicieron algunos de los opositores del Partido Colorado y el Partido Nacional.

El proyecto aprobado busca garantizar el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir” mediante la despenalización de la eutanasia en los mayores de edad psíquicamente aptos que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles o que padezcan por ellas sufrimientos insoportables.

“Podrán ampararse a las disposiciones contenidas en esta ley los ciudadanos uruguayos naturales o legales y los extranjeros que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República”, expresa el texto.

Las cinco claves para comprender la ley de eutanasia aprobada en Uruguay

El principal eje de la discusión giró sobre la libertad y si la persona tiene el derecho o no de definir el final de su vida. Además, del procedimiento y sus implicancias. Acá van cinco claves para entender la normativa:

Definición de eutanasia: según el proyecto de ley, la eutanasia es el procedimiento realizado por un médico o por su orden, tras seguir el procedimiento indicado en la presente ley, para provocar la muerte de la persona que se encuentra en las condiciones por ella previstas y así lo solicita reiteradamente en forma válida y fehaciente.

Las condiciones de salud: la ley establece que quien solicite la eutanasia debe ser apto psíquicamente y padecer una patología incurable o irreversible en etapa terminal. Estas condiciones deben llevar a la persona a experimentar «sufrimientos que resulten insoportables» y un «grave y progresivo deterioro de su calidad de vida».

Paso a paso del procedimiento:

1. Iniciativa: El paciente, que debe ser psíquicamente apto y padecer una patología terminal con sufrimiento insoportable, solicita la eutanasia a un médico de forma personal y escrita.

2. Control y Confirmación (Doble Filtro Médico):

El médico actuante verifica las condiciones de salud, informa sobre paliativos y confirma la voluntad.

verifica las condiciones de salud, informa sobre paliativos y confirma la voluntad. Un segundo médico independiente emite una opinión. Si hay divergencia, se convoca una Junta Médica.

3. Ratificación Final: El médico actuante se entrevista por segunda vez con el paciente para que este ratifique por escrito y ante dos testigos su voluntad de poner fin a su vida.

4. Ejecución: Una vez ratificada la última voluntad, el médico actuante procede a realizar el procedimiento en el momento y lugar definidos por el paciente.

Revocación: el proyecto de ley garantiza la libertad de la persona, estableciendo que la voluntad del paciente es revocable en todo momento. De acuerdo con uno de sus artículos, “La revocación no está sujeta a formalidad alguna” y resulta en el cese inmediato y la cancelación definitiva de cualquier procedimiento en curso.

Objeción de conciencia: Una vez aprobada la ley, los médicos y el equipo de salud tendrán la opción de negarse a practicar la eutanasia. En estas situaciones, la responsabilidad recaerá en el prestador de salud para determinar quién sustituirá a los profesionales objetores.

Con información de Agencia de Noticias Argentinas e Infobae.