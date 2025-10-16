El dióxido de carbono en la atmósfera alcanzó niveles récord y la ONU advierte sobre un mayor calentamiento global

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) reveló en un informe que en 2024, los niveles de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera aumentaron a un ritmo récord alcanzando nuevos máximos y anunciando un mayor calentamiento del planeta que podría desencadenar fenómenos meteorológicos extremos.

El informe indica que el incremento respondió a las continuas emisiones derivadas de la actividad humana, el aumento de incendios forestales y la menor absorción por parte de los sumideros terrestres y oceánicos. Resaltan que estas situaciones amenazan con crear un círculo vicioso climático.

En cuanto a los otros dos gases de efecto invernadero de larga duración más importantes, el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O), informaron que también establecieron récords de emisiones.

La OMM señaló que el dióxido de carbono influye en el clima actual, que sus efectos persisten durante muchos siglos y que la subida de las temperaturas va acompañada de un incremento de los fenómenos meteorológicos extremos.

Emisiones de dióxido de carbono: las cifras que preocupan

El boletín de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) resaltó que las tasas de crecimiento del CO2 se triplicaron desde la década de 1960 y pasaron de un aumento promedio anual de 0,8 partes por millón (ppm) a 2,4 ppm al año entre 2011 y 2020.

La tasa creció a un récord de 3,5 ppm entre 2023 y 2024, el mayor incremento desde que se inició el monitoreo en 1957, explicaron.

En tanto las concentraciones promedio alcanzaron las 423,9 ppm en 2024, frente a las 377,1 ppm registradas cuando se publicó el boletín por primera vez en 2004.

La OMM informó que cerca de la mitad del CO2 emitido permanece en la atmósfera, mientras que el resto es absorbido por la tierra y los océanos.