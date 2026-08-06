Dolor en Neuquén por la muerte de Aitana, la nena de 2 años: aguardan resultados para descartar meningococo

Murió Aitana Josefina Mora Morales, de 2 años y 7 meses. Una enfermera del Centro de Salud de Caviahue la recibió el domingo 2 de agosto y llamó al médico de guardia. Presentaba fiebre alta y malestar estomacal, por lo que decidieron derivarla al hospital más cercano, en Loncopué. Luego, la trasladaron a Zapala y finalmente al hospital Castro Rendón en Neuquén, donde falleció casi dos días después. «Son vecinos, los vemos literalmente casi todos los días», expresaron con dolor los profesionales del pueblo. Pese a que se sospechaba de un caso de meningococo, desde Salud de la Provincia informaron que los primeros análisis dieron negativo.

Aitana pertenecía a la comunidad mapuche Millain Currical, organización que decretó dos días de duelo. Sus autoridades suspendieron todas las actividades que no revisten carácter de urgencia para priorizar el acompañamiento a la familia. «Su partida enluta a toda nuestra lob», manifestaron a través de un comunicado oficial. Busca fortalecer los lazos de solidaridad y respeto en un momento de pérdida para todos sus integrantes.

La Municipalidad de Caviahue-Copahue adhirió a la medida y facilitó la participación de los vecinos en las ceremonias de despedida. El impacto de la muerte de la niña atravesó las instituciones locales y la vida cotidiana del pueblo. La comunidad reafirmó el valor del cüme mongen (buen vivir) como un principio fundamental para afrontar el dolor de forma colectiva.

Qué se sabe sobre la muerte de la nena de 2 años de Neuquén

El Centro de Salud de Caviahue inició de inmediato las tareas de vigilancia epidemiológica. Ante la sospecha de enfermedad meningocócica, los profesionales activaron el seguimiento de contactos estrechos y las medidas de prevención necesarias.

Desde el sanatorio expresaron su conmoción, tras la muerte de la niña. «Nos toca muy de cerca como vecinos», indicaron los profesionales. Este jueves realizaron una reunión con el equipo para poner en palabras el dolor.

Murió en el hospital Castro Rendón tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios. Allí le detectaron una infección en la sangre y empezaron a tratarla con antibióticos, pero no lograron salvarla. Se sospechaba de un caso de meningococo, aunque los primeros análisis dieron negativo.

Fuentes oficiales del área de Salud de la provincia del Neuquén confirmaron que existen tres estudios clave para determinar el origen del cuadro infeccioso. Dos análisis de laboratorio arrojaron resultados negativos hasta el momento. Sin embargo, el tercer estudio consiste en un cultivo que requiere más tiempo de procesamiento para arrojar certezas.

Remarcaron que recién ahí se va a saber si era o no meningitis. Los técnicos esperan todavía el cierre de los hemocultivos y coprocultivos realizados en Zapala y en el hospital Castro Rendón.