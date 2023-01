Vacaciones de adolescentes solos: los permisos que se exigen para viajar

Es un clásico. Llega esta altura del año y cientos de chicos, de entre 16 y 17 años, encaran sus primeras vacaciones solos. En la región, eligen destinos como Las Grutas, o los campamentos en la cordillera.



Más allá de los acuerdos familiares, si el programa es viajar en micro hasta el destino, esto incluye una serie de permisos de los padres. Desde el año 2016, y de acuerdo a la disposición del Ministerio de Transporte de Nación, cualquier viaje de un menor de 18 años y mayor de 12, en micros de larga distancia debe ser autorizado de la siguiente manera:

1) Descargar el formulario de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), donde se deje asentada la autorización expresa con indicación del destino, los plazos, los motivos y los datos del/la acompañante en el caso de que lo/a hubiera.

2) Acreditar el vínculo filiatorio mediante la siguiente documentación (se debe presentar copia y exhibir el original):

Acta de Nacimiento o DNI/Pasaporte del/la menor (siempre que estos contengan el nombre de sus representantes legales);

DNI del/la progenitor/a que autoriza;

DNI del/la acompañante autorizado/a (en los casos que corresponda).

También se puede acreditar el vínculo con:

Libreta de matrimonio con nacimiento asentado;

Testimonio judicial de adopción.



Pero, desde la semana pasada, al menos en General Roca, una de las empresas que hace viajes a la costa y la cordillera exigen dos trámites más:

1.- La partida de Nacimiento del padre/madre/tutor que autoriza el viaje

2.- Una certificación de firma del padre/madre/tutor ante la policía, previo pago de un estampillado de 650 pesos.



Desde el gobierno rionegrino aseguraron que no existe una nueva disposición en la provincia en relación a los viajes de menores. “Sólo el formulario d ela CNRT y los documentos que se solicitaron siempre”.



En la misma línea, en la Comisaría tercera de la ciudad de General Roca, donde se certifican las firmas de los padres o tutores, explicaron que no conocen una nueva disposición. “Es una resolución que tomó la empresa de colectivos por la gran cantidad de adolescentes que viajan sin acompañantes . Es un requisito de la empresa de transportes. No de la comisaría, ni del gobierno rionegrino. Nosotros lo que hacemos es certificar las firmas, previo pago de la estampilla, porque lo pide la empresa de colectivos. Pero no es una nueva resolución que se esté exigiendo. Hay padres que lo hacen, y otros no”, explicó la policía.

Cómo es en Neuquén?



La delegada de la CNRT de Neuquén, Verónica Madrazzo, agregó que los menores de menos de seis años no pueden viajar solos. Siempre deben ir acompañados por uno de sus padres, por su representante legal o por un tercero autorizado.



De seis a 12 años pueden viajar acompañados por un adulto, padre o tutor encargado. Y si necesitan viajar solos pueden solicitar en la empresa el “servicio de menor no acompañado”, donde se delega la responsabilidad de una persona a bordo, que se hace cargo del menor desde que sube al transporte hasta su entrega a la persona que va a recibirlo en el lugar de destino.



Los que tienen entre 13 y 17 años pueden viajar solos con autorización de uno de sus padres o de su representante legal. El acompañante, en todos los casos, debe acreditar el vínculo (padre o representante legal) y la autorización al momento de viajar.



“Cuando compran pasajes para un menor hasta 17 años tienen que pedir declaración jurada donde indique quien esta autorizando el viaje”, contó Madrazzo. Esta declaración se encuentra en este link de la pagina del gobierno nacional.



Para viajar, el menor necesita presentar su DNI o pasaporte, original y fotocopia. También el DNI del adulto (padre, madre o representante legal), en original y fotocopia.



“Aconsejo que envíen y adjunten a esa autorización de la CNRT o misma empresa la fotocopia del DNI de quien autoriza”, sugirió Madrazzo. Y remarcó que sin la autorización no se les permitirá viajar.

Por último, desde Vía Bariloche aclararon que desde Neuquén no piden más que los requisitos anteriores, ya que desde la sede en Río Negro, exigen una certificación extra.