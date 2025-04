Vacaciones de invierno en Bariloche: preocupa la falta de reservas del turismo de Brasil y Chile como competencia

“Como a Argentina passou de ‘país barato’ a um dos mais caros da América Latina” (Cómo Argentina pasó de ser un país “barato” a uno de los más caros de América Latina). “Entre dólar, peso e real: por que a Argentina ficou tão cara para os brasileiros?” (Entre dólar, peso y real: ¿por qué Argentina se volvió tan cara para los brasileños?). “Chile é a nova Argentina? País andino virou o queridinho dos turistas brasileiros” (¿Es Chile la nueva Argentina? El país andino se ha convertido en el favorito de los turistas brasileños). “Com Argentina cara, veja para onde os brasileiros estão indo” (Con Argentina cara, veamos hacia dónde van los brasileños). Son solo alguno de los titulares de los medios de comunicación en Brasil en el último tiempo que dan cuenta de lo caro que resulta Argentina para el público de ese país.

«Consultas hay muchísimas, pero se traducen en muy pocas reservas a comparación del año pasado». De esta forma, Sabrina Poinho Sainz de Vicuña, de la agencia de turismo receptiva Destino Sul, fue cauta con respecto a la próxima temporada de invierno en Bariloche.

En los últimos años, Bariloche se posicionó como uno de los destinos preferidos del turista brasileño que, en las últimas temporadas, se incrementó casi en un 60% seducidos aún más por la situación cambiaria favorable. La demanda generó un aumento de vuelos directos entre ese país y el destino cordillerano.

Bariloche, un destino que ahora resulta caro

«Bariloche sigue generando interés, pero la gente da muchas vueltas. Todavía está definiendo, preocupada por las fluctuaciones del cambio en Brasil y en Argentina. Por eso, muchos se definen más cerca de la temporada», comentó esta brasileña radicada en Bariloche.

«¿Qué les resulta oneroso?», preguntó este diario. «Todo: desde los pasajes y hoteles hasta las excursiones, las cenas afuera y el supermercado«, respondió y agregó que «tampoco ayuda que Bariloche no haya definido el valor del pase de esquí en el cerro Catedral: la gente no sabe cuánto le saldrá esquiar. Ya el año pasado, el pase diario a 115 pesos les resultaba caro. Eso hace que la gente prefiera esperar para ver a dónde va a esquiar».

Aseguró que, ante las diversas consultas, suele enviar el menú de varios restaurantes para que la gente evalúe. «Antes, salir a comer a restaurantes de categoría en Bariloche les resultaba atractivo; ahora, es igual o más caro que en Brasil», dijo y aclaró que lo mismo pasa con el costo de las excursiones que atraen a los brasileños, como las salidas nocturnas, las caminatas con raquetas por la nieve y la navegación por el lago que, «rondan entre los 100 y 300 dólares por persona«.

Chile, la principal competencia

«Hoy el brasileño compara mucho los precios con Santiago de Chile que está a una distancia similar y tiene opciones de nieve a precios más económicos. Hoy, Chile es nuestra principal competencia», planteó.

Destacó que muchos influencers y medios de comunicación han difundido que Argentina ya no resulta para nada conveniente como destino turístico. «Se viene hablando mucho y no hay sensacionalismo porque es real», recalcó. De todos modos, consideró que una parte del público brasileño seguirá optando por Bariloche aunque «hará lo básico» y «notamos también que ya no vienen por una semana, como solía pasar, sino por cuatro días buscando achicar gastos».

En diciembre, las expectativas eran bajas en relación a la temporada de verano y finalmente, Bariloche registró excelentes niveles de ocupación. ¿Podría pasar lo mismo este invierno con el turismo brasileño? «El público local es diferente del extranjero. El nacional agarra un vuelo de cabotaje o su popio auto y viene un fin de semana de último momento, más si hay nieve. El brasileño necesita organizarse más con los costos, la ropa de nieve, el hotel, el pasaje internacional», señaló.

«No dejamos nada librado al azar»

El secretario de Turismo de Bariloche, Sergio Herrero, destacó la presencia del intendente de Bariloche Walter Cortés en WTM Latin America en San Pablo, junto al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, promocionando el destino. Se trata de una feria de turismo que se realiza entre el 14 y el 16 de abril en el Expo Center Norte, en la capital paulista.

«No se puede hacer futurología. Todo va a depender del tema de dólar. Sabemos que salvo el segmento ABC1 que viene a esquiar, con los demás habrá que ver si les resulta conveniente venir«, manifestó el funcionario municipal.

Destacó que ya se confirmaron vuelos directos desde San Pablo a Bariloche, se continúan haciendo «activaciones» (promociones) y «todavía falta la primera nevada en Bariloche con la que varios se definen a venir». «No dejamos nada librado al azar, estamos trabajando. Pero hay cosas que no pasan por nosotros sino por decisiones políticas del presidente«, dijo Herrero.

Mencionó también que «en los próximos días, habrá novedades con el valor del pase de esquí». «Desde el Eamcec (Ente Autárquico Municipal del cerro Catedral) regulamos y contrarrestamos el pedido de Catedral Alta Patagonia. La idea es tratar de consensuar. A diferencia de otros años, ya salieron los valores de los cerro de La Angostura y San Martín de los Andes. Catedral siempre ha sido un poco más caro, pero vamos a hacer lo imposible para que sea beneficioso», aseguró.

230 vuelos directos desde Brasil en invierno 2025

En la WTM Latin America 2025, se anunció un récord de conectividad aérea con Brasil: 230 vuelos directos a Bariloche sólo entre julio y agosto, operados por distintas aerolíneas.

Azul Linhas Aéreas debuta con vuelos directos desde Campinas, Belo Horizonte y Porto Alegre. En tanto, Latam también refuerza su red, con seis vuelos semanales desde Guarulhos, San Pablo, a partir del 23 de junio. Aerolíneas Argentinas reanuda sus operaciones con un vuelo diario desde Guarulhos durante julio y agosto. Gol, por su parte, mantiene tres frecuencias semanales, con posibilidad de conexiones vía Santiago de Chile o Buenos Aires, además de conexiones a través de las aerolíneas Sky y Jetsmart.

«Como resultado -aseguraron desde el Emprotur-, la conectividad entre ambos países ha crecido un 115% en comparación con 2024. Esto nos alegra mucho porque representa una verdadera oportunidad de recibir al doble de brasileños en comparación con el año pasado”.