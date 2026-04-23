Vacuna antigripal: una herramienta clave para cuidar la salud de la población

Aunque muchas veces se la percibe como una enfermedad común, la gripe puede provocar complicaciones graves, especialmente en personas con mayor riesgo. En este contexto, la vacuna antigripal se convierte en una de las principales herramientas de prevención para proteger la salud individual y colectiva.

La influenza es una infección viral que se transmite fácilmente de persona a persona a través de gotitas respiratorias al hablar, toser o estornudar. Sus síntomas suelen incluir fiebre alta, dolor muscular, cansancio, dolor de cabeza, congestión nasal y tos. Si bien la mayoría de las personas se recupera en pocos días, en algunos casos puede derivar en complicaciones como neumonía, agravamiento de enfermedades crónicas e incluso requerir internación.

¿Por qué nos tenemos que vacunar cada año contra la gripe?

La vacunación anual contra la gripe es fundamental porque el virus influenza cambia constantemente. Por este motivo, cada año se actualiza la composición de la vacuna para brindar protección frente a las cepas que se espera que circulen durante la temporada. Vacunarse no solo reduce el riesgo de enfermarse, sino que también disminuye la posibilidad de desarrollar formas graves de la enfermedad.

Las autoridades sanitarias recomiendan especialmente la vacunación para los grupos considerados de mayor riesgo: personas mayores de 65 años, niños pequeños, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas -como afecciones cardíacas, respiratorias o diabetes- y personal de salud. Sin embargo, cualquier persona puede beneficiarse de la vacuna, ya que contribuye a reducir la circulación del virus en la comunidad.

Además del beneficio individual, la vacunación tiene un impacto colectivo. Cuando una mayor proporción de la población se vacuna, se genera una barrera de protección que ayuda a cuidar a quienes tienen mayor vulnerabilidad o no pueden vacunarse por razones médicas.

La vacuna antigripal es segura y la Campaña vacunación 2026 ya arrancó. Se acerca el frío de invierno y es tiempo de cuidarse. La gripe es más común en esta época, pero con la vacuna podés protegerte y proteger a quienes más querés. No lo dejes pasar, vacunarte es un gesto simple… que cuida a muchos.

En un contexto donde la prevención resulta clave para evitar complicaciones y reducir la presión sobre el sistema de salud, vacunarse contra la gripe es un acto de cuidado personal y también de responsabilidad social. Una simple dosis puede marcar una gran diferencia en la protección de toda la comunidad.

En Farmacias Global, la vacuna antigripal está disponible en todas las sucursales. En el caso de las empresas, se puede contactar al equipo de ventas corporativas al 2994 56-6662 y adquirir las vacunas para el personal. Si se adquiere en las farmacias, la aplicación no tiene costo en las sucursales que cuentan con servicio de vacunación: Illia 774, Río Senguer 1753, San Martín 4305 y Olascoaga 1045, en Neuquén; y Belgrano 245, en Plottier. Se atiende con obras sociales y también a pacientes particulares.

¿Sirven los remedios caseros?

La sopa de pollo o la miel con limón, ayudan a aliviar los síntomas pero no curan la enfermedad. Especialistas señalan que contribuyen a hidratar, suavizar la garganta y mejorar el bienestar general, aunque no eliminan el virus. La gripe es una infección viral y, como tal, no se elimina con alimentos o preparaciones caseras. Estos remedios actúan sobre los síntomas. Aportan líquidos, calor y ciertos compuestos con efecto calmante, lo que puede mejorar la respuesta del organismo y el descanso, claves para la recuperación.

¿Los niños son más propensos a tener gripe?

Sí porque su sistema inmunitario aún está en proceso de “aprendizaje”, a diferencia del de los adultos que, con los años, desarrollan estrategias para reconocer y combatir el virus. Además, los espacios cerrados, el contacto físico estrecho y el hábito compartido de objetos facilitan la propagación. Al llevarse las manos a la cara con frecuencia y tener vías respiratorias más pequeñas, el virus encuentra un camino más directo. Los más chicos son el principal transmisor de la enfermedad en casa.