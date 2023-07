Valeria Córdoba: la primera odontóloga en la Universidad de Río Negro de Maquinchao

Valeria Córdoba espera ansiosa su acto de colación que será en seis meses y donde recibirá su diploma como la primera odontóloga de Maquinachao en la Univesidad de Río Negro. La joven de 28 años, recuerda como si fuera ayer cuando era sólo era una niña y viajaba con su mamá a Roca, al consultorio del dentista. Allí escuchaba atenta al profesional que le explicaba a su madre los procedimientos y cuidados que debía tener con su dentadura. «Yo quiero estudiar esto», le dijo a su papá Oscar el día que se enteraron que se iba a inaugurar la carrera en Allen.

Diez años le llevó estudiar su carrera y en ese tiempo logró grandes amistades que la ayudaron a seguir a pesar de los obstáculos que se le fueron presentando. En el año 2022 su mamá Irma falleció y pudo seguir gracias a su familia que la acompañó y sus dos amigas Brenda y Camila.

Valeria se mudó Allen a los 18 con ayuda de sus papás. «Gracias a su apoyo pude elegir lo que realmente quería. Busqué siempre la manera de continuar ya que es una carrera muy costosa. Tuve el privilegio de poder estudiar«, expresó.

Desde 2017 participó de uno de los proyectos de extensión que ofrecen en la universidad, donde atienden a personas de diferentes localidades. Una de las zonas que le tocó visitar fue la Línea Sur. Allí pudo vincularse con personas que presentan otro tipo de necesidades y factores condicionantes a la hora de acceder a la atención. «Es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el día a día en las clínicas», explicó la graduada.

Valeria en sus prácticas en la línea sur. Foto: Gentileza.

«En lo personal, el proyecto de extensión ha sido una de las experiencias más lindas que me brindó esta carrera. En cada viaje y consultorio inclusivo, vuelvo con mayor entusiasmo», expresó y agregó «además, me ayudó a intercambiar conocimientos con alumnos de otros niveles».

Valeria dijo que en esa instancia parcitipan estudiantes de todos los años, distinto a cómo se vinculan dentro de la facultad.

Un sueño de la infancia cumplido

Desde pequeña, Valeria tuvo que trasladarse a Roca para atenderse con el odontólogo. Era curiosa y siempre estaba atenta a las explicaciones que éste de daba a su madre. «Me gustaba ver la parte manual, ver cómo hacía las cosas», apuntó.

Recordó que en su adolescencia un día iba en el auto con Tony (su papá) escuchando la radio donde anunciaron que se inauguraba la carrera de odontología en Allen. «Yo quiero estudiar eso», le dijo. «Mis papás estaban contentos porque dentro de todo era cerca».

Ese fue el comienzo de su gran recorrido el cual culminó el 22 de junio, día en el que terminó sus prácticas.

Universidad y amistades

El recorrido en la universidad no es nada fácil y para todos y todas es diferente, sin embargo, Valeria apuntó que hubo personas a su lado que fueron sus remos cuando pensó que no podía seguir. «Mi trayectoria por la facultad fue con altibajos, como todos. Cuando comencé mis estudios no sabía cómo iba a ser todo y tuve la suerte de encontrarme con dos amigas que son de Los Menucos. Ellas vinieron a estudiar lo mismo que yo. Hoy somos muy unidas las tres y a lo largo de la carrera fui avanzando y conociendo más personas que hoy puedo decir que son grandes amistades para mi».

Valeria junto a sus amigas Camila y Brenda. Foto: Gentileza.

La pandemia, no fue la excepción para esta estudiante. «Tuve momentos en los que no sabía si iba a poder continuar. Cuando perdí una materia en plena pandemia me atrasé mucho y fue muy dificultoso para mí», contó.

Luego, en el año 2022 sufrió la pérdida de su mamá. «En ese momento y tampoco sabía cómo iba a poder continuar, pero siempre digo que con el apoyo de mis amigos, mis compañeros de la facultad y de mis familiares pude seguir. Gran parte le debo a ellos», señaló.