Valeria Mazza: «Dejen de pelear por quién tiene la lapicera y úsenla para lo que le preocupa a la gente»

La modelo Valeria Mazza aseguró que la violencia «se responde con justicia», a la vez que indicó que lo que le pasó a su hijo Tiziano Gravier «fue una trompada a toda la sociedad» y pidió a las autoridades que se «dejen de pelear por quién tiene la lapicera» y que la usen «para lo que le preocupa a la gente».

«Fue una trompada a toda la sociedad, a todos los que somos padres, es algo que no puede pasar», señaló Mazza, tras lo cual añadió: «No estoy enojada, no siento ganas de venganza, siento que no puede seguir pasando».

La empresaria manifestó además: «Ya que le pasó a un hijo mío y tuvo repercusión, que lo usemos para que sea un ‘basta’. No puede ser que no podamos salir a la calle tranquilos, que nuestros hijos no puedan divertirse, así no vamos a ningún lado».

«Dejen de pelear por quién tiene la lapicera y úsenla para lo que le preocupa a la gente. Tenemos que enterrar a nuestros hijos para que se den cuenta que esto no puede seguir pasando», aseveró, mientras que luego dijo: «La violencia no se responde con violencia, se responde con justicia».

En una conferencia de prensa que brindó frente al Hospital Universitario Austral donde Tiziano fue operado de una lesión en su mandíbula causada por un golpe recibido a la salida de una discoteca en Rosario, añadió: «No puede ser que siempre estemos con miedo mirando atrás, no puede ser siempre la agresión física y verbal. En algún momento tenemos que decir basta y empezar a hacer las cosas mejor porque así no vamos a ningún lado».

Al ser consultada acerca de la salud de su hijo, quien recibió el alta el jueves, indicó: «Está mejorando y va a seguir su recuperación en casa. Por una semana más va a seguir con todos los medicamentos, calmantes, antiinflamatorios y antibióticos, y además el lunes va a volver a ver al cirujano para ver el tema de los puntos y la evolución de la operación».

El padre de uno de los agresores de Tiziano Gravier pidió disculpas

El padre de uno de los jóvenes que agredió en Rosario a Tiziano Gravier pidió hoy “disculpas» en nombre de su hijo y su familia y aseguró que el muchacho “va a tener que pagar el precio que tenga que pagar, por más que no me guste”.

Jorge Binello, padre de unos de los dos jóvenes que hoy será imputado por golpear a Gravier el último fin de semana frente a una disco en Rosario, contó que su hijo le confesó el lunes lo que había ocurrido y le dijo: “No entiendo por qué lo hice”.

“Primero quiero pedir disculpas, perdón en nombre de mi hijo, de mi familia, por el momento que está pasando Tiziano, a su papá, a su familia entera”, dijo Binello.

Además, contó: “A mi hijo nunca le había pasado y pensé que nunca le podía llegar a pasar, me encontré en una situación en la que no sabía mucho qué hacer”.

Franco Z. y Jesuán M. se presentaron el miércoles en el Centro de Justicia Penal en forma voluntaria y quedaron detenidos a disposición del fiscal Rodrigo Santana, que investiga la agresión que sufrió uno de los cuatro hijos del matrimonio entre Mazza y el empresario Alejandro Gravier.

Ambos eran imputados esta tarde por el delito de lesiones en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

El ataque ocurrió el último domingo a la madrugada y quedó registrado en una cámara de video vigilancia del boliche, ubicado en el centro de Rosario.

Las imágenes muestran que dos jóvenes golpean de dos puñetazos en forma sorpresiva a Tiziano Gravier, y también a un hermano menor, sin que mediara discusión ni diálogo entre ambos.

“Estoy destruido, no somos así, Franco no es así, si te cruzás con él decís lo quiero como amigo, como hijo, como hermano. Franco no es así”, dijo hoy su padre en declaraciones a radio Boing de Rosario.

El hombre contó que estaba separado de la madre del joven de 27 años, quien falleció hace poco tiempo víctima de Covid19, mientras que su hijo vive con su novia y un perro en una vivienda de la localidad de Funes, en las afueras de Rosario.

Consideró como “salvajismo” lo que hizo su hijo y dijo: “No sé por qué pasó, él me dice ‘no sé por qué carajo lo hice’”.