Varados por paro de aeronáuticos que afecta a Neuquén: «no hay respuestas y las líneas están saturadas»

El paro de 24 horas de hoy que desarrollan la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), la Unión de Personal Jerárquico (UPSA) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) por el fracaso paritario, afecta a cientos de usuarios en el país. «No hay respuestas y las líneas están saturadas», manifestó a RÍO NEGRO RADIO, uno de los varados que tenía programado su vuelo a Neuquén para esta tarde.

Escuchá a Cristian Rodríguez en RÍO NEGRO RADIO:

Cristian Coco Rodríguez es uno de los cientos de varados que quedaron en Buenos Aires tras el paro “sorpresivo”. Si bien había sido avisado, el afectado aseguró que por parte de la compañía de vuelo no informaron a los usuarios por ningún medio.

«Me enteré anoche cuando me aviso mi hermano que había paro», manifestó el neuquino varado en la capital. «Me dijo que me fije mi vuelo porque hoy iban a estar todos suspendidos, pero en mi correo no tenía ningún mail», relató Rodríguez.

Ante la falta de aviso, el usuario sospechó que se trataría de una cancelación de vuelos por la mañana y que su vuelo, que salía por la tarde, no estaría afectado. Luego, confirmó que era una medida de fuerza por 24 horas.

«Desde la empresa no nos comunicaron de alguna reprogramación y estamos llamando desde temprano y no hay respuestas, están las líneas saturadas», contó el neuquino afectado.

Rodríguez mencionó que su situación no es la más compleja: «Yo tengo la posibilidad de volverme en colectivo, me preocupa la gente que ha venido a hacer un trámite médico o no tiene quien lo ayude«, mencionó.

«Te molesta porque, por ejemplo, nosotros teníamos un horario programado para mañana arrancar nuestras actividades con normalidad mañana en Neuquén, pero hay gente que todavía no se enteró«, señaló el neuquino.

Remarcó que no tienen respuestas de la aerolínea y que la única reprogramación que tienen es para realizar de forma manual y para abril. «Hasta ahora no me llegó ningún correo electrónico, si no me avisaba mi hermano seguía mi vida normal, encima están colapsadas las líneas telefónicas«, finalizó.

