Video | Así fue la maniobra de la millonaria estafa en Roca: viaje a Europa con vouchers truchos y la trampa del dólar “cash”

«La agencia Lola Tour de General Roca, Río Negro, nos estafó en el viaje de nuestro sueños, que era a Europa«, en esas pocas palabras, una vecina resumió el dolor por el fraude millonario que sufrió hace apenas unas semanas, en el que perdió más de 8 mil dólares. «Nos robó absolutamente todo», contó la mujer sobre la agencia, que falsificó reservas en hoteles para hacerles creer que el viaje estaba encaminado.

Laura decidió compartir un video en Instagram y Tik Tok para evitar que más personas atraviesen el calvario que les tocó. La mujer explicó que «siempre» habían viajado con dicha agencia, pero que nunca les había pasado algo por el estilo. Lamentó que fueron «30 años de trabajo, esfuerzo y sacrificio» arrojados a la basura.

Indignados, Laura y otro cliente relataron que todo comenzó en noviembre del año pasado, cuando pagaron «2800 dólares cash» para que la titular de la agencia comprara los presuntos pasajes. El viaje de ida estaba pactado para el martes 2 de septiembre de este año, con fecha de regreso el jueves 25 de este mes.

Luego de ese primer pago, Laura contó que desembolsaron otro monto en enero para la estadía en ocho hoteles de «Italia, París, Londres y España«. Asimismo, relató que costearon «pasajes tanto de trenes como aviones internos».

Viaje soñado a Europa terminó en pesadilla: cómo fue la estafa a vecinos de Roca

Todo marchaba bien, hasta que en agosto de este año les llegó el rumor de «gente que tenía problemas para viajar». «En un principio nos nos preocupó», señaló. Sin embargo, luego comenzaron a hacer «averiguaciones» y se dieron cuenta de que sus vacaciones corrían riesgo.

«El domingo 31 de agosto, nos cita la agencia a las 12 del mediodía ¿Ustedes nos creen si les decimos que estuvimos hasta las 16 esperando?», repudió la mujer. En el mismo tono, enfatizó que la titular de la agencia «se puso a armar el viaje en ese momento».

El presunto viaje tenía como punto de partida el Aeropuerto de Neuquén hacia Ezeiza y luego Roma.

La damnificada aseguró que la mujer «truchó vouchers«, en los cuales «supuestamente teníamos la reserva de los hoteles«

. «El lunes nos encontramos con otra sorpresa», siguió y comentó que llamaron personalmente a los hoteles, los cuales respondieron que «no tenían reservas a nuestro nombre».

Con esa triste noticia, «se nos vinieron abajo las ilusiones y sueños», lamentó. Incluso, conocieron que había más clientes que habían sido estafados, desde el año 2018. «Siempre habíamos viajado con ellos sin problemas«, resaltó. «No queremos que esto le pase a nadie más», agregó en el mensaje difundido a través de las redes.