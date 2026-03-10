Trágico accidente en Cervantes: murieron dos trabajadores del Poder Judicial de Río Negro y otra persona quedó internada

En Cervantes se registró un trágico accidente que dejó como resultados dos personas muertas y otra herida. El hecho ocurrió cuando un auto cayó al canal principal de riego, en la zona del puente Palermiti.

Tras la caída, tres personas quedaron atrapadas en el vehículo y pese a la asistencia, sólo una mujer logró sobrevivir. Fuentes oficiales confirmaron a Diario RÍO NEGRO que las víctimas fatales trabajaban en el Poder Judicial de Río Negro en Villa Regina.

Nota en Desarrollo