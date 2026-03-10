ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Sociedad

Trágico accidente en Cervantes: murieron dos trabajadores del Poder Judicial de Río Negro y otra persona quedó internada

La tragedia ocurrió luego de que el auto en el que viajaba cayera al canal principal de la ciudad, en cercanías a la Ruta Chica. Las víctimas trabajaban en Villa Regina. La sobreviviente fue derivada de urgencia al hospital.

Redacción

Por Redacción

Trágico accidente en Cervantes. Foto: Juan Thomes

Trágico accidente en Cervantes. Foto: Juan Thomes

En Cervantes se registró un trágico accidente que dejó como resultados dos personas muertas y otra herida. El hecho ocurrió cuando un auto cayó al canal principal de riego, en la zona del puente Palermiti.

Tras la caída, tres personas quedaron atrapadas en el vehículo y pese a la asistencia, sólo una mujer logró sobrevivir. Fuentes oficiales confirmaron a Diario RÍO NEGRO que las víctimas fatales trabajaban en el Poder Judicial de Río Negro en Villa Regina.

Nota en Desarrollo


Temas

Poder Judicial de Río Negro

Río Negro

En Cervantes se registró un trágico accidente que dejó como resultados dos personas muertas y otra herida. El hecho ocurrió cuando un auto cayó al canal principal de riego, en la zona del puente Palermiti.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.


Gracias y disculpas por las molestias.



Comentar