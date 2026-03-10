Trágico accidente en Cervantes: murieron dos trabajadores del Poder Judicial de Río Negro y otra persona quedó internada
La tragedia ocurrió luego de que el auto en el que viajaba cayera al canal principal de la ciudad, en cercanías a la Ruta Chica. Las víctimas trabajaban en Villa Regina. La sobreviviente fue derivada de urgencia al hospital.
En Cervantes se registró un trágico accidente que dejó como resultados dos personas muertas y otra herida. El hecho ocurrió cuando un auto cayó al canal principal de riego, en la zona del puente Palermiti.
Tras la caída, tres personas quedaron atrapadas en el vehículo y pese a la asistencia, sólo una mujer logró sobrevivir. Fuentes oficiales confirmaron a Diario RÍO NEGRO que las víctimas fatales trabajaban en el Poder Judicial de Río Negro en Villa Regina.
Nota en Desarrollo
