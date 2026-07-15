«Por la última de Leo»: el emotivo mensaje de Lali Espósito en la previa al partido Argentina vs Inglaterra

La expectativa es total y el país está completamente paralizado. En la antesala de otra jornada crucial para la Selección argentina en el Mundial 2026, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de aliento, promesas y mística. En medio de esa marea digital, Lali Espósito irrumpió con un mensaje directo al corazón del hincha que no tardó en volverse tendencia absoluta.

La cantante y actriz, una de las figuras más influyentes de la cultura pop nacional, resumió en apenas cuatro líneas los motores históricos y emocionales que movilizan a todo un pueblo cada vez que juega la Scaloneta. Con un fuerte sentido de pertenencia, Lali sacudió las plataformas con un posteo que combina memoria, fútbol y el deseo de ver al capitán levantar otra copa.

El tuit, que en cuestión de segundos superó los miles de retuits y me gusta, no necesitó de largas explicaciones.

Por Malvinas

Por el Diego

Por la última de Leo 🇦🇷



Argentina TE AMO! pic.twitter.com/XR1ycCTsZc — Lali (@lalioficial) July 15, 2026

Para coronar el posteo y terminar de encender la nostalgia de los hinchas, la artista acompañó sus palabras con una emblemática e imponente fotografía de Diego Armando Maradona durante la histórica gesta de la Copa del Mundo de México en 1986.

La mística del «Último Baile» de Leo Messi

El posteo de Lali toca la fibra más sensible de esta cita mundialista: la certeza de que el país está asistiendo a la última función de Lionel Messi en la máxima competencia del fútbol. A sus 39 años, el astro rosarino viene de romper el récord como máximo goleador de la historia de los Mundiales, y cada paso que da en Norteamérica se vive con una intensidad dramática y festiva.

La Selección nacional sale hoy a la cancha con el peso de defender la corona, pero también con el empuje de un plantel ultra enfocado y una hinchada que, tanto en las tribunas de Estados Unidos como en cada rincón del territorio argentino, se aferra a las cábalas y al «elijo creer» para empujar al equipo hacia un nuevo hito dorado. Con su mensaje, Lali le puso voz al sentimiento de millones: hoy se juega por la gloria, por la historia y, sobre todo, por el capitán.