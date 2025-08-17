Pueblo Blanco: así construyeron este refugio de cara al lago en una joya de la Patagonia a 15 km de El Chocón

El refugio, de cara a las aguas de tonos azules del embalse Ramos Mexía, entre la arena, las jarillas y los alpatacos en esta zona de Río Negro al norte de la Patagonia.

El embalse Ramos Mexía que generó la construcción de la central hidroeléctrica El Chocón con su muro de 71 metros de alto en el río Limay alentó el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios y turísticos de cara al agua, a metros de la playa o sobre pequeñas lomas. Uno de ellos es Pueblo Blanco, a 15 kilómetros de la villa y a 50 minutos de Neuquén capital, sobre la margen sur del lago. Allí, en pleno Valle Cretácico y la vegetación de estepa, entre jarillas, alpatacos y otras plantas nativas habitan en el área protegida aves que anidan, zorros, maras, guanacos, choiques y lagartijas, entre otras especies de esta zona agreste de la provincia de Río Negro, al norte de la Patagonia.

El emprendimiento en la margen sur del lago Ramos Mexía, a 15 km de El Chocón , es muy visitado por turistas en el verano. Atrás, aparecen algunas de las 44 casas construidas en Pueblo Blanco.



Ese es el escenario donde en los últimos años se aceleró la construcción: en Pueblo Blanco, de cara al lago artificial de suave pendiente, ya hay cuarenta y cuatro casas terminadas, otras seis en marcha y de los 510 lotes disponibles se han vendido 106, de acuerdo con los datos que brindan los desarrolladores.

Son varias las obras que llaman la atención de los visitantes, que se detienen a mirarlas. Entre ellas, una que se destaca por su forma octogonal, otra por su porte que contrasta con la mayoría de obras más pequeñas y otra pensada como un refugio para escapadas de fin de semana.

Intocables: las plantas nativas no se pueden sacar ni plantar nuevas.

La vista desde la galería. Jarillas y alpatacos, la vegetación predominante.

Ese refugio, concebido para integrarse al entorno natural, es un proyecto del estudio López Arquitectos ubicado en la ciudad de Neuquén. Es el que vamos a conocer hoy.

Desafíos para construir



Lo primero a tener en cuenta es que el reglamento del emprendimiento prohibe intervenir el suelo, sacar la vegetación autóctona y plantar.

Ballon frame: estructura de madera y paneles rigidizadores.

Elevaron el refugio sobre pilares metálicos.



Por eso en esta obra optaron por elevar la casa sobre pilares metálicos y construirla en seco, con mano de obra local mediante el sistema ballon frame, que consiste en una estructura de madera y paneles rigidizadores.

El interior se abre a las vistas al lago y el entorno natural.



“En este contexto diseñamos un refugio de fin de semana que responde a las características y demandas del entorno, poniendo el foco en la sostenibilidad y el mínimo impacto ambiental, premisas fundamentales del barrio”, explica el estudio. El programa se diseñó en base a cuatro ejes:

Construcción en seco con estructura de madera .

. Montaje rápido sin intervenir el suelo .

. Uso exclusivo de energías renovables .

. Sin red eléctrica ni agua caliente convencional, el confort se obtiene mediante paneles solares fotovoltaicos y calefacción a leña.

Características del refugio



Tiene una superficie de 80 metros cuadrados. “Su volumetría responde a la simpleza de su función: un espacio para el descanso y la desconexión durante los fines de semana. El programa contempla dos dormitorios, un baño con antebaño, y un amplio estar-comedor-cocina, todos orientados para mantener la conexión con el entorno y responder a la funcionalidad del uso”, dice la memoria descriptiva del proyecto.

Nevado: una postal diferente a 15 km de El Chocón.

El estudio destaca además que el sistema ballon frame (la estructura de madera y paneles rigidizadores que permite un montaje rápido y limpio sin intervenir el suelo ni alterar la vegetación) asegura además el confort interior mediante una envolvente multicapa que mejora el aislamiento térmico y acústico. Los autores del proyecto remarcan que esta técnica constructiva garantiza también un bajo impacto ambiental durante la obra y una integración armónica al paisaje.

1300 dólares es el costo estimado por m2 para construir una casa así en Pueblo Blanco. Lo encarece la falta de mano de obra local y que no hay corralones cercanos.

¿Qué servicios necesita?

El refugio es autosuficiente, sin conexión a la red eléctrica ni a sistemas convencionales de agua caliente. El único recurso que aporta el barrio es el agua.

Las plantas no pueden ser erradicadas.



Se instalaron paneles solares fotovoltaicos que suministran energía limpia y renovable, mientras que la calefacción se logra con estufas a leña, un sistema tradicional que aporta calidez y eficiencia. Para calentar el agua domiciliaria y para cocinar, además de la estufa, se utilizan garrafas de gas.

Conectado al entorno

Atardecer



.En el interior, el diseño prioriza la luminosidad y la apertura hacia el exterior. Con grandes ventanales de cara al lago y las bardas, se logró fortalecer la sensación de una obra inmersa en la naturaleza. La misma intención de la paleta de materiales naturales, con predominancia de la madera, que aporta calidez y armonía estética para potenciar el espíritu acogedor del refugio.

Ficha técnica

Ubicación: Pueblo Blanco, a 15 km de El Chocón.

Proyecto: López Arquitectos

Superficie: 80 m2

Sistema constructivo: ballon frame.

Sobre los autores del proyecto

El estudio López Arquitectos está ubicado en Neuquén Capital. Se dedica a proyectos de viviendas, comercios e instituciones. Lo integran: