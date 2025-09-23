Video | La tremenda caída de Marité Berbel que preocupó a todos: así reaccionó la cantante

Durante uno de sus shows en la feria «Somos Semilla y Sabores Cordilleranos» de Aluminé, la reconocida cantante y compositora neuquina Marité Berbel vivió un momento que hizo contener la respiración a su público: se cayó de una tarima mientras interpretaba sus canciones tradicionales.

El incidente ocurrió mientras compartía escenario con su hijo, Traful Berbel. Por unos segundos, la artista desapareció de la vista de los asistentes, generando preocupación entre los técnicos y los espectadores. Sin embargo, la cantante logró levantarse por sus propios medios y continuó con la presentación sin sufrir lesiones.

Entre risas, Marité comentó desde el micrófono: «Me quise hacer la Catherine Fulop», en alusión a un episodio similar que sufrió la artista con la banda Erreway, demostrando su buen humor frente a la situación.

Tras el susto en el escenario, la cantante neuquina se expresó en sus redes

Tras el show, Marité también se expresó en sus redes sociales para agradecer la preocupación de sus seguidores: «Hago este video para agradecer los llamados, mensajes y las preocupaciones. Esto me caí del escenario, nunca me había pasado en 55 años, pero estoy bien, con dolores, pero bien. Por eso seguimos cantando y mostrando que estaba todo bien».

El público pudo disfrutar de la música sin interrupciones, mientras su hijo Traful seguía tocando. Ante algunas críticas en redes, Marité aclaró que con un simple guiño se aseguró de que él supiera que estaba a salvo y que el show debía continuar.

La feria reunió a emprendedores, chefs y artistas de toda la región, con una variada propuesta gastronómica, turística y cultural. Los asistentes disfrutaron de degustaciones, sorteos y espectáculos a beneficio de la recuperación de los bosques nativos.