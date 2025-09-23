La subsecretaría de las Mujeres de Neuquén distingue a más de 20 «Mujeres teníamos que ser»

La subsecretaría de la Mujer de la municipalidad de Neuquén entrega hoy un reconocimiento a 22 mujeres que viven y trabajan en la capital por su labor destacada y contribución al desarrollo de la ciudad a través de su desempeño diario. La convocatoria se hizo en el Museo Nacional de Bellas Artes, con un inicio previsto a las 17.

Docentes, médicas, periodistas, camioneras, comisarias, investigadoras, promotoras culturales y sociales, vecinalistas, deportistas y artistas integran la nómina de distinciones que preparó la subsecretaria de las Mujeres, por tercer año consecutivo.

La jornada se desarrollaba en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes en Neuquén. La actividad forma parte de las actividades por el 121 aniversario de la ciudad con la presencia de autoridades municipales, provinciales y una destacada delegación de operadoras y operadores de la justicia provincial.

La subsecretaria de Alejandra Oehrens, explicó que las mujeres son destacadas porque por su labor «abren caminos» a otras mujeres, mejoran la vida de los vecinos, derriban banderas de la desigualdad y a través de sus trabajos, logran una ciudad más inclusiva, dijo.

«Ocupan lugares que siempre fueron de varones o espacios en los que hacen la diferencia; trabajan por una ciudad más justa y engrandecen a la ciudad de Neuquén con su labor y su trabajo», agregó. Destacó los espacios que ocupan «desde un lugar común, contra el machismo».

Integran la nómina de «Mujeres teníamos que ser», edición 2025, María Quintana, bióloga, investigadora del Conicet que entre otros trabajos, puso de relieve la exposición de las comunidades del Alto Valle a los plaguicidas en las áreas rurales; Tamara Nievas, única chofer de camiones de Vialidad Municipal; Rosana Bello, comisaria general y directora de Seguridad de la policía de Neuquén; Teresa Del Valle Páez, jubilada, con más de 30 años de trayectoria en jardines maternales y comedores barriales; Virginia Trifogli, periodista y vocera ante la CIDH por la violencia institucional contra Ivana Rosales; María Aburtos, conductora de camiones con explosivos; y Antonella Sánchez, medalla de bronce en Cross Fit en el certamen de Miami.

Recibió su distinción Georgina Gonzáles, por su trayectoria y labor periodística durante 19 años en LMNeuquén, Laura Poljak, campeona en el rubro paracaidista, con niveles récords en competencias latinoamericanas; Violeta Brunengo, por su labor solidaria con la personas en situación de calle; Silvia Ávila, genetista, decana de la facultad de Medicina de la UNCo; Patricia Vivanco, árbitra de la Federación Internacional de Básquet; Teresa Briceño por su labor comunitaria en los centros de salud de Valentina norte; y Valeria Trevisi, tocoginecóloga por su aporte a la salud reproductiva en los centros de atención primaria en Don Bosco, Villa María, Sapere y Nueva Esperanza.

Los reconocimientos siguieron con Nara Tapia, alumna del Centro de Mano de Obra Especializada (CEMOE), carpintera y directora técnica nacional de Fútbol; Maria Cristina Balsimelli organizadora de la Feria Alta Barda y vecinalista; Mabel Rojas, guía de pesca e instructora de flycast en la Asociación Argentina de Pesca con Mosca; Alcira Acuña, licenciada en enfermería del hospital Bouquet Roldán con trayectoria en los centros de vacunación y formación de profesionales para las campañas de vacunación; Ruth Shciattino, feriante y coordinadora de la Feria del Parque Central desde 2001; Verónica Verterame, médica generalista, en el hospital de El Huecú, centros de salud de Valentina Sur, Don Bosco e integrante de las cátedras de la relación médico – paciente en la UNCo; María Elena Poblete, docente y alfabetizadora; y Franca Martínez, alumna del colegio San José Obrero, gestora de proyectos solidarios y de impacto social.