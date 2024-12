Video | Le salvó la vida: vendían un cerdito por Navidad y una vecina de Allen lo compró para rescatarlo

Una vecina de Allen se hizo viral por compartir un emotivo gesto que tuvo con un cerdito bebé que era ofrecido en grupos de compra y venta. El temor de la mujer era que el animalito sea utilizado para las Fiestas de Fin de Año -Navidad y Año Nuevo- y por ello no dudó en pagar el monto que pedían para rescatarlo.

La historia del pequeño cerdito y el gran gesto de la vecina fue compartido por el grupo de rescatistas Ranhu (Rescate Animal No Humano) de Roca. Una de las referentes en diálogo con Diario RÍO NEGRO contó que tras el rescate, el animalito fue bautizado como «Porky» y aseguró que se encuentra temporalmente bajo su resguardo.

Tras esto relató que la persona que tuvo el gesto de rescatarlo fue una vecina de Allen llamada Lucía quien se encontró con la publicación en Facebook donde ofrecían «lechones vivos». La mujer contó que Porky tenía otros hermanos, pero él fue el último en quedar por eso ante la desesperación se comunicó con el grupo de rescatistas para ayudarlo.

Porky, el cerdito bebé de Allen que fue rescatado y ahora tiene una nueva familia

«Ella me llamó y me dijo: ‘Lo voy a comprar pero no para comer, ayúdenme a conseguirle lugar‘», recordó Gaby la rescatista y señaló que Lucía pagó $60.000 para rescatarlo.

Con Porky ya a salvo, la vecina lo subió a su auto y lo llevó a un médico veterinario donde lo hicieron desparasitar, allí le indicaron que el cerdito se encontraba en buen estado.

Foto: gentileza

La historia de Porky se compartió en redes sociales donde miles de usuarios aplaudieron el gesto y otros se ofrecieron para adoptarlo porque tras el rescate, el grupo buscó darle un nuevo hogar.

La referente de Ranhu comentó a este medio que se encargaron de evaluar todas las opciones ya que el objetivo era que Porky no vuelva a correr riesgos.

Afortunadamente la búsqueda no tardó mucho y contó que ya seleccionaron un hogar que tiene buenas referencias, además resaltaron que se trata de una familia vegetariana e indicó de igual manera van a esperar al término de las fiestas para entregarlo.