Video | Manuel Adorni criticó a Santiago Caputo por interrumpir de Javier Milei: le dijo «que no era necesario»

En medio del escándalo por $LIBRA, que incluyó una difusión del presidente Javier Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró este martes que el gobierno no tiene “nada que ocultar” y sostuvo que la credibilidad del mandatario “es inobjetable”. También manifestó que Santiago Caputo se equivocó ayer al cortar la entrevista con Jonatan Viale. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, calificó lo sucedido con la criptomoneda como «un hecho de enorme repercusión«.

«Esto no daña la palabra del presidente, no daña el plan del presidente, no daña el gobierno del presidente y se sigue para adelante, digo, y los que quieran sacar una ventaja, les contamos que no lo van a poder hacer porque se da, no solo porque el presidente en primera persona dio las explicaciones del caso, sino porque todos estamos dispuestos a explicar lo que haya que explicar», dijo Adorni.

En una entrevista con A24, el vocero sostuvo que «no hay que ocultar» ni hay «versiones distintas que dar. Ocurre un evento y lo explicamos”. Además, señaló que será responsabilidad de la Justicia investigar si hubo «algún beneficiario».

Insistió que la credibilidad del presidente «es inobjetable» y marcó que «para nosotros no hay delito».

Manuel Adorni criticó a Santiago Caputo por su interrupción

Sobre la interrupción que hubo en la entrevista con Jonatan Viale, sostuvo que el presidente «no está en lo fino en lo jurídico. Equivocado en mi parecer y el del presidente, Santiago Caputo corta la entrevista. No había nada malo. Santiago Caputo tiene el defecto de la excelencia y notó que eso podía prestar a la confusión».

«Santiago esto no era necesario», dijo que le marcó el presidente.

Guillermo Francos sobre el escándalo por $LIBRA: «Generó ruido»

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que la polémica desatada por la promoción que hizo el presidente Javier Milei del “Viva la Libertad Project”, generó “ruido” en el Gobierno.

“Ha sido un hecho de enorme repercusión”, definió Francos en declaraciones radiales, y agregó: “Ha generado ruido en un Gobierno que viene pegando una tras otras, todas sus predicciones y políticas económicas que es lo más importante”.

En la misma línea, expresó: “El Presidente ha explicado de qué se trató. La realidad es que lo que pretendía era difundir un emprendimiento tecnológico, pero se tomó de una manera que pensó que era equivocada, que no tenía que ver con el objetivo que tenía para llevarlo adelante y lo bajó”.

“Lo conozco desde hace años y no he conocido una persona más honesta. Cuando el deje su función y miren su patrimonio, no va a ser como el de otros funcionarios que empezaron con cero y terminaron con miles de millones de pesos”, prometió al tiempo que negó que el mandatario haya recibo coimas por promocionar el proyecto.

Para Francos, el derrumbe de $Libra “afectó a un grupo de personas”, y pidió concentrar la atención en los anuncios económicos que protagoniza el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. “Lo que le importa a la gente es otra cosa, cómo evoluciona la Argentina nueva que queremos construir”, aseveró.

“Votaron a Milei porque decía como bajar la inflación y la seguridad”, argumentó, y sumó: “¿Por qué subió la popularidad de Milei? Porque cumple con un programa que se alineaba a lo que pedía la gente que era la baja de inflación”.

Asimismo, insistió en que el episodio “puede tener un impacto transitorio”, y cargó contra la oposición por reclamar juicio político y comisiones investigadoras, en especial contra la dos veces mandataria Cristina Kirchner. “Son cosas lógicas, que generan en los medios un escándalo político”, sintetizó.

Por último, descartó que el presidente haya promovido una estafa, y garantizó que “pondría las manos en el fuego” por el honor del libertario.