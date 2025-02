El «asesor» de Javier Milei en $LIBRA viajó a Neuquén por negocios en el petróleo

Hayden Davis, uno de los creadores de la criptomoneda $LIBRA y quien se presentó como «asesor de Javier Milei», hizo diferentes viajes vinculados a sus negocios. En uno de ellos llegó con un avión privado a Neuquén. También estuvo en Salta y antes en Puerto Madero, en una fiesta electrónica. Anoche el presidente se refirió al tema en una entrevista con Jonatan Viale.

En la nota televisa que brindó Milei dijo que conoció a Davis en octubre de 2024, sostuvo que en una charla le propuso una estructura para financiar emprendedores.

. «Cuando vos mirás lo que es el universo de los emprendedores, la característica esencial de ese segmento, es un sector que está en la informalidad. Aquellos que blanquean, blanquean lo mínimo e indispensable. Ellos no tienen acceso al financiamiento. Por otra parte, Argentina no tiene un mercado de capitales, en Estados Unidos podés fondear este tipo de proyectos. A mi vino Davis y me propone esto, lo conocí en la Fintech (Forum) de octubre de 2024, en ese contexto me propone armar una estructura que financie a emprendedores y así se pueda dar un crecimiento económico. Me pareció una herramienta interesante”, comentó el presidente en diálogo con TN.

Infobae indicó que de acuerdo a los registros aeronáuticos, el 14 de noviembre viajó a la provincia de Neuquén. “Estaba tratando de vender un negocio en el rubro del petróleo”, sostuvo una fuente que citó el medio.

Señaló que a Davis lo acompañaron un asesor español, que oficiaba a veces de traductor, y un familiar con vínculo directo a Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

La gira incluyó un viaje a Salta el 16 de noviembre y luego fue hacia Asunción. También estuvo antes, en septiembre, en una fiesta electrónica VIP en Puerto Madero que tuvo la presencia del rapero estadounidense Travis Scott, en donde se invirtieron millones.

Qué dijo Hayden Davis sobre Javier Milei y $LIBRA

A través de una entrevista vía streaming, el empresario estadounidense Hayden Davis sobre el proyecto de la criptomoneda dijo que «estaba haciendo esto en nombre de Milei. Soy su asesor. Quería hacer esto para avanzar en otras conversaciones. Avanzar en otras tecnologías blockchain, avanzar en otras iniciativas. No me importaba el dinero que esto pudiera generar para otros”.

En la entrevista con Stephen Findeisen sostuvo que «soy absolutamente la víctima de esta situación. No voy a sacar provecho financiero”. Y añadió: «No me importa en lo absoluto. Cederé la custodia del dinero. No me importa. No quiero tener nada que ver con esto en absoluto. Cero”.

Javier Milei sobre la criptomoneda $LIBRA: «No lo promocioné»

El presidente habló de la maniobra en la que quedó implicado al darle difusión. «Los que entraron ahí sabían el riesgo», sostuvo el líder libertario en la nota con TN y desmintió que las personas afectadas hayan sido más de 40.000, porque la «mayoría eran bots, en el mejor de los casos fueron unas 5.000«.

Y sobre su publicación en su perfil sobre la criptomoneda $LIBRA. agregó: «Me pareció que era una herramienta interesante para que se pueda financiar a estas personas, cuando se hace público el lanzamiento del proyecto de Libra, le doy difusión«, sostuvo el presidente.

Reiteró que «Yo no lo promocioné, lo difundí, que no es lo mismo. Lo hice porque tengo una pasión por la tecnología y toda propuesta que pueda mejorar el financiamiento para el país».