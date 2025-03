Video | Noche de terror en Italia: personas atrapadas y casas destrozadas por un temblor cerca de Nápoles

Un sismo de magnitud 4.4 se registró este jueves la cadena volcánica italiana de los Campos Flégreos, en las inmediaciones de la ciudad de Nápoles, Italia y, si bien no se produjeron daños importantes, el mismo generó pánico en la población y varias personas abandonaron sus casas por precaución.

Según informaron los medios locales, el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología reportó el movimiento telúrico hacia la 01:25 (hora de Italia), a una profundidad de dos kilómetros, mientras que indicaron que los ciudadanos registraron algunos colapsos de estructuras de concreto y daños en viviendas y vehículos derivados del sismo.

El terremoto tuvo su epicentro en Bagnoli y Pozzuoli, pero se advirtió en muchas localidades de la provincia de la Campania y uno de los daños reportados fue en Pozzuoli, donde los bomberos intervinieron después de que se derrumbara el techo de una casa y rescataron a una persona, que resultó levemente herida.

En tanto, en Bagnoli, algunos cascotes de varias casas cayeron a la calle sobre los coches estacionados, pero sin ocasionar heridos, mientras que algunas personas quedaron atrapadas en una casa después de que las puertas de entrada no se abrieran debido al terremoto y las que estaban en los pisos inferiores lograron salir por las ventanas, mientras que los demás tuvieron que ser rescatados por los bomberos.

