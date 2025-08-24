Video | Rescate en la nieve: tres autos quedaron varados en Villa Pehuenía, venían de Chile

La tarde del sábado, los Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia–Moquehue activaron un operativo de rescate en la Ruta N°13, entre Primeros Pinos y Villa Pehuenia. A la altura de la Pampa de Lonco Luan, tres autos con turistas provenientes de Chile quedaron varados en medio de la nieve y el frío.

La situación motivó un rápido despliegue de los bomberos, quienes trabajaron en conjunto con Gendarmería Nacional, efectivos de la Policía y personal de Defensa Civil para llegar hasta el lugar y brindar asistencia.

Asimismo, en sus redes sociales detallaron que gracias a la rápida intervención de los equipos, se pudo asistir a todos los ocupantes, quienes afortunadamente se encontraban en buen estado de salud.

De esta manera, las autoridades insistieron en la necesidad de circular con precaución, especialmente en tramos donde el clima puede cambiar bruscamente. El uso de cadenas, neumáticos adecuados para nieve y la consulta previa del estado de los caminos no son opcionales: son esenciales para evitar incidentes.

Foto: Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia.

Incendio en Cipolletti dejó dos heridos y destruyó por completo una casa este sábado

Un incendio de grandes dimensiones se originó en una casa ubicada en la zona de Ferri, Cipolletti, este sábado por el mediodía. Dos personas fueron trasladadas al hospital local con «quemaduras«, informaron desde el cuartel de bomberos voluntarios.

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, policías, personal de Protección Civil y salud. La directora de protección Civil, Ayelén Quijada, indicó a Diario RIO NEGRO que los equipos de emergencias se trasladaron al lugar cerca de las 12:30.

Además, comunicó que los daños en la vivienda fueron «totales«. La vivienda está ubicada sobre la calle Las Margaritas. Hasta el momento, se desconoce las causas que originaron el incendio.

Desde el cuartel de bomberos informaron que la vivienda estaba compuesta de «machibre y chapa» y que «el fuego afectó su totalidad». Los trabajos de extinción finalizaron después del mediodía.