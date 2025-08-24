ESCUCHÁ RN RADIO
Video | Rescate en la nieve: tres autos quedaron varados en Villa Pehuenía, venían de Chile

Tres vehículos provenientes de Chile quedaron varados por la nieve en la Ruta 13. El rápido accionar de Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia–Moquehue, junto a otras fuerzas, permitió asistir a los ocupantes, todos en buen estado de salud.

La tarde del sábado, los Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia–Moquehue activaron un operativo de rescate en la Ruta N°13, entre Primeros Pinos y Villa Pehuenia. A la altura de la Pampa de Lonco Luan, tres autos con turistas provenientes de Chile quedaron varados en medio de la nieve y el frío.

La situación motivó un rápido despliegue de los bomberos, quienes trabajaron en conjunto con Gendarmería Nacional, efectivos de la Policía y personal de Defensa Civil para llegar hasta el lugar y brindar asistencia.

Asimismo, en sus redes sociales detallaron que gracias a la rápida intervención de los equipos, se pudo asistir a todos los ocupantes, quienes afortunadamente se encontraban en buen estado de salud.

De esta manera, las autoridades insistieron en la necesidad de circular con precaución, especialmente en tramos donde el clima puede cambiar bruscamente. El uso de cadenas, neumáticos adecuados para nieve y la consulta previa del estado de los caminos no son opcionales: son esenciales para evitar incidentes.

Foto: Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia.

