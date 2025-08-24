Patagonia bajo alerta: ¿qué zonas de Neuquén y Río Negro registrarán intensas lluvias este domingo?

Emiten combo de alerta por lluvia y viento en la Patagonia. Foto: archivo.

Es un domingo complicado en la Patagonia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reiteró un combo de alertas que incluirán frío, viento y lluvias, pero acá te informaron qué zonas de Neuquén y Río Negro serán punto de precipitaciones.

El fin de semana estuvo marcado por la inestabilidad, el frío polar regresó y no lo hizo solo, sino que llegó con un combo de nieve, viento y hasta lluvia. Mientras gran parte de la Patagonia está bajo alerta por ráfagas que alcanzarán o superarán los 100 km/h, hay otro sector que no puede escapar de las intensas lluvias.

Según lo informado por el organismo, este domingo se esperan lluvias persistentes, pudiendo ser algunas locamente fuertes en el sector cordillerano de Neuquén y Río Negro.

Neuquén y Río Negro: las zonas afectadas por la lluvia

En la provincia de Río Negro, las zonas afectadas por las lluvias son: Bariloche – Cordillera de Pilcaniyeu – Cordillera de Ñorquincó.

En tanto en Neuquén, es la zona de Los Lagos: Villa La Angostura y sus alrededores.

El SMN detalló que se «estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. En las zonas más elevadas, las precipitaciones podrán ser en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada».

Además adelantó que el temporal comenzará a sentirse desde la mañana y se mantendrá incluso hasta horas de la tarde pudiendo mejorar hacia la noche.