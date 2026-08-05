«Partes inestables»: comienzan las tareas de demolición en el depósito que se incendió en Neuquén

La dirección de Obras Particulares de la municipalidad de Neuquén autorizó ayer el inicio de los trabajos de demolición sobre el depósito de materiales de la empresa Sakura que se incendió casi por completo el pasado 9 de julio.

El permiso fue entregado luego de que la firma cumpliera con el procedimiento administrativo correspondiente, que incluyó la entrega de una memoria descriptiva, la póliza del seguro y un informe sobre los trabajos de desinfección.

Las llamas se desataron en las instalaciones ubicadas en la calle Mascardi, en la zona oeste de la ciudad. El fuego alcanzó una dimensión tan grande que necesitó de alrededor de 50 bomberos de Neuquén y otras localidades vecinas para ser controlado.

Luis López de Murillas, director del área de Obras Particulares, explicó que la habilitación entregada por el municipio comprende la primera etapa de las tareas de demolición, que en este caso se enfocarán en los paredones exteriores del complejo siniestrado.

Se trata de dos muros de unos 30 metros de altura que resultaron afectados por el incendio y hoy representan un riesgo no solo para las personas que transitan por el depósito, sino también para los vecinos.

«Quedaron inestables»

«Quedaron inestables y ahora viene la época de viento, por lo que se decidió derribarlos para evitar algún inconveniente», precisó el funcionario municipal.

Los paredones no se demolerán por completo, sino que serán reducidos para que queden con una altura estimada de entre dos y tres metros, suficiente como para garantizar el resguardo del terreno sin peligro de derrumbe.

Los trabajos comenzarán «desde afuera hacia adentro«, con una hidrogrúa y un «canasto» en el que se ubicará un obrero para derribar las partes comprometidas. «La idea es que no haya complicaciones para los vecinos y la parte de la vereda«, sumó López de Murillas.

Qué pasa con el resto del depósito que se incendió en Neuquén

El galpón, que albergaba una importante cantidad de materiales para la construcción, además de pintura y otros accesorios del hogar, se extiende entre las calles Mascardi y Benedetti, donde se encuentran los paredones que serán demolidos.

Consultado por el depósito, el funcionario dijo que la situación estructural en la que quedó recién se podrá saber una vez que se conozca el informe final de la empresa. En caso de ser demolido, López de Murillas adelantó que también se debería solicitar autorización.

Las tareas, en esta primera etapa, no tienen plazo de ejecución. No obstante, es probable que se aguarde a una ventana de buen tiempo antes de comenzar.

De acuerdo a las pericias que se realizaron sobre el lugar, el siniestro se desató por una reacción química originada en la zona donde se resguardaban productos con potasio, aceites y pilas de cartón.