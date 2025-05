Video | Solo, sin señal y a pie: así fue el rescate del turista brasileño perdido en la nieve en Santa Cruz

Thiago, un turista brasileño que recorría la Patagonia en auto, fue rescatado por la Policía de Santa Cruz en plena noche, luego de haber caminado durante horas por una zona nevada y desolada. Lo encontraron exhausto pero consciente, a más de 25 kilómetros del lugar donde había quedado varado. El momento del rescate quedó registrado en un video que muestra la llegada de los efectivos en medio del frío y la oscuridad.

El incidente comenzó cuando el GPS de Thiago lo desvió por error hacia un viejo tramo de la Ruta 40, entre Bajo Caracoles y Gobernador Gregores. Esa parte, actualmente identificada como Ruta 29, no tiene mantenimiento y se encontraba completamente cubierta de nieve. Sin señal en el celular y sin posibilidad de pedir auxilio, decidió abandonar el vehículo y avanzar a pie.

Mientras tanto, en El Calafate, la dueña de las cabañas donde tenía una reserva notó su ausencia. Al no recibir noticias desde su partida desde Perito Moreno, alertó a la Policía de Tres Lagos. Los agentes, con conocimiento del terreno y de episodios similares, sospecharon que podía haberse desviado hacia la traza antigua.

En coordinación con personal de Gobernador Gregores, montaron un operativo de búsqueda que dio resultado esa misma noche. Cerca de las 23, una patrulla lo localizó caminando bajo la nieve. El turista estaba visiblemente fatigado, pero logró mantenerse de pie hasta ser asistido.

ElMilagro en medio de la nieve: cómo rescataron al turista perdido en Santa Cruz

Thiago caminó desde las 17 en busca de ayuda y lo atrapó la noche por lo cual su camino ya no tenía nada de referencias visuales que lo puedan orientar. «Tenía delirios, veía luces en el cielo que se movían y me daba cuenta de que mi mente ya no estaba funcionando bien», relató a La Nación.

Caminó alrededor de cinco horas que lo dejaron rápidamente sin energía, pero el siguió caminando y así fue como llegó el milagro. En el horizonte logró divisar una luz que era la del patrullero: «En ese momento sentí un alivio que no puedo describir«.

El hombre fue encontrado por la patrulla de rescate de la Policía de la localidad de Gobernador Gregores que había salido en su búsqueda luego de que una amiga de Thiago, que lo esperaba en El Calafate, alertara las autoridades.

«Me dieron agua, comida; me abrigaron, me hablaron con una calidez que me emocionó profundamente. Me llevaron al hospital para hacerme un chequeo porque tenía las piernas entumecidas, pero estaba bien. Y luego me consiguieron una cama caliente en un hotel», contó.

Para finalizar su relato, expresó: «Fue una experiencia extrema. Podría haber terminado muy distinto. Fue gracias a mi amiga María, a los policías y a todos los que actuaron rápido que hoy puedo contar esta historia».