Viedma abre la convocatoria a artistas para el Verano Cultural 2026: cómo participar y cuáles son los requisitos

La Municipalidad de Viedma abrió la convocatoria para artistas que deseen integrar la programación del Verano Cultural Viedma 2026, que se desarrollará durante enero y febrero en distintos espacios públicos de la capital rionegrina.

La iniciativa, organizada por la Subsecretaría de Cultura, busca conformar una agenda estival con propuestas locales y regionales, abarcando diversas disciplinas y formatos artísticos.

En este marco, el subsecretario de Cultura, Fernando Mántaras, informó que la convocatoria está dirigida a:

Bandas y solistas de música en vivo

Espectáculos de danza

Propuestas de teatro breve

Espectáculos callejeros como circo, clown, malabares e intervenciones escénicas

Requisitos y condiciones

Las presentaciones deberán adecuarse principalmente a espacios abiertos y, en algunos casos, a salas cerradas con capacidad aproximada de hasta 80 personas. En el caso de las bandas musicales, las formaciones podrán contar con hasta cinco integrantes, quienes deberán disponer de sus propios instrumentos y equipos.

Las propuestas podrán presentarse:

De manera digital, enviando la documentación al correo: culturaviedma.convocatorias@gmail.com

De forma presencial, en el Centro Municipal de Cultura (Gallardo 550), de lunes a viernes de 8 a 13

Cada proyecto deberá incluir obligatoriamente:

Nombre del espectáculo.

Material de difusión.

Breve descripción de la propuesta.

Duración aproximada.

Cantidad de integrantes.

Requerimientos técnicos básicos.

Pretensión de caché.

Datos de facturación y CBU.

Desde la subsecretaría se aclaró que será requisito excluyente contar con facturación propia o de terceros vinculados a la actividad artística. La falta de la información solicitada dejará automáticamente fuera de la convocatoria a la propuesta presentada.

El plazo para la presentación de proyectos se extiende del 16 al 30 de diciembre de 2025, inclusive. Las propuestas seleccionadas serán definidas en función de criterios artísticos, técnicos y de viabilidad, establecidos por la Subsecretaría de Cultura.