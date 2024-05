Viedma se queda sin servicio de hemoterapia en las clínicas privadas

El médico hematólogo Luis Nievas le puso fecha de cierre al Servicio de Medicina Transfusional Viedma (SMTV) y explicó que se debe «a la falta de actualización en los valores de las prácticas de la hemoterapia desde el mes de octubre de 2023, sumado a un atraso de 4 o 5 meses en los pagos».

El profesional anunció que «continuaremos trabajando hasta el 14 de junio» o «la última cirugía programada si supera esa fecha» y después «cerraremos el servicio de medicina transfusional» en la Clínica Viedma, el Sanatorio Austral y el Centro Renal Viedma.

Así, la capital provincial sólo se quedará con el servicio que se presta en el hospital Artémides Zatti.

«Es un anuncio penoso» dijo Nievas con los voz entrecortada y explicó que son «más de 30 años que estamos al frente del servicio de hemoterapia de la Clínica Viedma y el Sanatorio Austral; toda la vida de mi especialidad».

Sostuvo que «hay varias circunstancias juntas que nos llevan a una situación de desfinanciamiento progresivo y llego a la conclusión que cuando uno empieza puede pagar derecho de piso» pero «a los 70 años no puedo estar agotando todos mis recursos, de ahorro y de créditos en los bancos, para seguir sosteniendo la hemoterapia».

El médico remarcó que «es imposible esta situación» personal que, además, involucra a 9 personas que trabajan en su equipo, entre técnicas y administrativas. «Con mucha pena tenemos que anunciar que en pocos días vamos a cerrar y daremos lugar a que venga otro con ganas de pagar el derecho de piso, con 40 años menos que yo y se pueda encauzar esto de alguna manera».

Aclaró que «en la práctica quedar sin mi servicio lo pueden reemplazar por otro, el tema es que no lo puedan reemplazar en tiempo, por eso estamos dando 14 días» y enfatizó que «hay una sensación que hay que trabajar pagando y no cobrando, eso lo que me está pasando a mí».

Nievas contó de distintas gestiones realizadas ante el Ipross, Pami, Salud de la Provincia y los dueños de los establecimientos donde presta servicios, pero no consigue respuestas. En ese sentido señaló que no hay disposición para la actualización de los valores y le plantearon que «no hay posibilidad de discutir retroactivos».

«Estamos facturando con valores de octubre y estamos por debajo casi en un 100% de lo que significa el gasto de una transfusión», agregó que «tenemos que reponer descartables y todos los reactivos para los nueve análisis que se le hacen a los donantes de sangre» y reconoció que «este mes no le pudimos pagar a los proveedores» porque «no tenemos recursos propios para seguir funcionando».