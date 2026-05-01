Derivan al juzgado federal de Bariloche el pedido para investigar la compra de tierras con fondos de Emiratos Árabes Unidos

El polista Hugo Barabucci dijo en un juicio que tiene relación con el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. (foto de archivo)

El fiscal de El Bolsón Francisco Arrien envió a principios de esta semana un oficio al juez federal de Bariloche en el que informó del pedido de los abogados que intervinieron en el juicio por usurpación contra una mujer mapuche que fue absuelta, para que investigue la comisión de posibles delitos de índole federal.

El pedido surgió a partir de las declaraciones que Hugo Alberto Barabucci formuló en una de las audiencias del juicio, que se desarrolló en Bariloche contra la mujer mapuche entonces imputada, a partir de la denuncia del propietario del campo. En esa ocasión, Barabucci dijo ante el tribunal que había comprado en 2017 el campo de 14.689 hectáreas, ubicado en la zona cordillerana de la provincia de Río Negro, con una “donación sin cargo” de 2 millones de dólares del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos.

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) informaron este jueves que Arrien envió el oficio al juzgado federal, junto con la copia digitalizada del testimonio de Barabucci y documentación procesal.

Comunicaron que el denunciante no quiso impugnar la sentencia del juez Marcelo Álvarez Melinger, que absolvió el 10 de abril pasado a Soledad Cayunao, que había sido acusada de usurpación.

Dijeron que “así se lo requirió (el denunciante) a sus abogados que lo comunicaron al fiscal” Arrien. Desde el MPF aclararon que en casos de delitos que tienen una pena de ejecución condicional, la fiscalía “no puede apelar si no cuenta con la conformidad de la víctima, según lo establece al artículo 235 Código Procesal Penal de Río Negro. En consecuencia, la absolución de Cayunao adquirió firmeza.

Aún no hubo respuesta oficial

Además, la legisladora provincial del bloque Vamos con Todos, Magdalena Odarda, informó este viernes que no tuvieron todavía ninguna respuesta al pedido de informes que presentaron el 13 de abril pasado ante el presidente de la Legislatura rionegrina, Pedro Pesatti.

Odarda, junto al resto de los legisladores del bloque, le pidieron a Pesatti que gestione ante el Ejecutivo provincial, la dirección provincial de Catastro, la dirección del Registro de la Propiedad Inmueble como Ministerio de Gobierno y Trabajo, la Agencia de Recaudación Tributaria, el Departamento Provincial de Aguas, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático y Secretaría de Minería la información sobre el origen de los fondos y la documentación respaldatoria de la compra de las tierras por parte de Barabucci.

Un proyecto de ley para recuperar las tierras

“No tuvimos ningún tipo de respuesta. Así que esta semana estoy trabajando en un proyecto de ley que lo voy a presentar para derogar la compra de esas tierras por fraude a la ley argentina”, informó Odarda.

Recordó el antecedente de la restitución de más de 24.648 hectáreas de tierras de origen fiscal ubicadas en la Meseta de Somuncura al patrimonio provincial a partir de la sanción a mediados de 2013 de una ley por parte de la Legislatura de Río Negro. Odarda impulsó ese proyecto de ley que revirtió esa venta irregular de tierras fiscales en el gobierno último de los radicales.

El expolista Hugo Barabucci dirige el Abu Dhabi Polo Team, propiedad del gobierno de Emiratos Árabes, según informó el diario La Nación.

La información que piden legisladores

Los legisladores del bloque Vamos con Todos solicitan en el pedido de informes a los organismos provinciales que indiquen “si de acuerdo a los registros oficiales, el titular del predio identificado como parcela 600.250 de 14.689 hectáreas “es de titularidad del ciudadano Hugo Alberto Barabucci o integrante del patrimonio de afectación del Fideicomiso Amaike”.

Piden indicar “si el predio en cuestión se encuentra en cercanías o lindero a las nacientes del río Chubut y/o de otras fuentes de agua, y si el mismo se halla dentro del área de reserva de la biósfera Unesco”.

También, los legisladores requieren que indiquen “si se ha verificado el origen lícito de los fondos correspondiente a la operación inmobiliaria por la cual el ciudadano Hugo Alberto Barabucci o el Fideicomiso Maike adquirió el predio rural”.

El origen de los fondos

Solicitan a los organismos provinciales que indiquen si tienen conocimiento que el origen de los fondos para la adquisición del predio ubicado en área de fronteras correspondió una donación sin cargo de parte del Estado de Emiratos Árabes Unidos hacia el beneficiario Barabucci”.

“Indique en el caso en forma precisa, cuáles son los mecanismos de control que el Gobierno de la provincia de Río Negro ha puesto en marcha para descartar que dicho fondos no se encuentren vinculados a actividades ilícitas como contrabando de divisas, lavado de dinero u otros delitos complejos como como narcotráfico, trata de personas, etcétera”, plantearon en el pedido de informes. “En ese caso, indique si el Gobierno de rionegro efectuó la denuncia penal correspondiente ante el fuero federal”, añadieron.

Solicitaron que el Ejecutivo provincial informe “si se verificó que la operación inmobiliaria no configura una acción de fraude en la ley Argentina, en materia de protección de tierras rurales y de resguardo de integridad territorial en áreas de fronteras”.

La legislación vigente

Requieron que el Gobierno rionegrino indique “cuál es el mecanismo de control implementado por la Provincia para garantizar que Barabucci y/o el Fideicomiso Amaike, no hayan intervenido en dicha operación inmobiliaria como persona interpuesta tal como lo describe el artículo 6 de la ley 26737”.

Esa norma prohíbe “la interposición de personas físicas argentinas o de persona jurídicas constituidas en nuestro país a los fines de configurar una nacionalidad figurada para infringir las previsiones” de la ley 26737. Según la normativa vigente, “ello se considera una simulación ilícita y fraudulenta”, recordaron.

“En caso de que el titular del predio sea el Fideicomiso Maike, indique quiénes son los integrantes de dicho fideicomiso”, pidieron los legisladores.

Información sobre posibles permisos

Requirieron al Gobierno rionegrino que indique “cuáles fueron las concesiones y permiso otorgados por el DPA y por la Secretaría de Minería de la provincia al Fideicomiso Maike”. Además, que informe quiénes conforman ese Fideicomiso “y si se realizaron los correspondientes estudios de impacto ambiental y audiencia pública. Asimismo informe si se aplicó el protocolo de consulta libre, previa informada a las comunidades indígenas que residen en la zona con Kom kiñe Mú, Lof Cayunao y comunidad Las Huaytecas, entre otras”.

También, pidieron la información “sobre la totalidad de propiedades que se encuentran bajo la propiedad de Hugo Alberto Barabucci en el territorio provincial”, con el detalle de la ubicación, la fecha de inscripción en los registros oficiales y si se hallan en área de seguridad”.

Quieren saber si Barabucci “tributa impuesto inmobiliario, ingresos brutos, automotor y sellos en la provincia de Río Negro y en relación a qué inmuebles”. El mismo pedido hicieron sobre el Fideicomiso Maike.

Manzil SA

Solicitaron además al Gobierno de Río Negro que “indique si otra firma denominada Manzil SA posee bienes inmueble en la provincia de Río Negro y su relación con el mismo ciudadano Hugo Barabucci”. Y “si dicha firma tiene tiene relación con los integrantes del Fideicomiso Maike”.

Demandan que se informe “si Manzil SA está vinculada al Estado extranjero Emiratos Árabes Unidos y se habría actuado como persona interpuesta en contravención a la legislación citada en materia de protección de tierras rurales y áreas de seguridad de fronteras”.

“Eso en función de aparecer como titular del aeropuerto o aeródromo de Puerto Lobos adquirido a Joseph Lewis, ubicado a menos de dos horas de vuelo de la base de la OTAN en las Islas Malvinas, el cual a día de la fecha permanece sin radares ni control aéreo por parte de ninguna fuerza de seguridad, nacional y provincial”.