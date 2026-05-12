En la previa de la marcha federal universitaria, el Gobierno defendió el veto al financiamiento

El Gobierno nacional volvió a defender la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario en la antesala de la marcha federal universitaria convocada para este martes. La administración de Javier Milei sostuvo que la medida busca preservar el equilibrio fiscal y cuestionó a los sectores que impulsaron la norma en el Congreso.

Desde el Gobierno recordaron que la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió el Recurso Extraordinario Federal presentado por el Ejecutivo. Indicaron que la decisión implica que seguirá suspendida la cautelar vinculada al financiamiento universitario «hasta que se expida la Corte Suprema».

La respuesta del Gobierno antes de la marcha

En el texto, el Gobierno afirmó que la ley “nació suspendida en su ejecución” porque los responsables de su sanción no definieron las fuentes de financiamiento necesarias para sostenerla. También señaló que la aplicación de la norma representa un gasto de “1,9 billones de pesos”.

La administración de Milei aseguró además que tiene un “compromiso inquebrantable de sostener el equilibrio fiscal”. En ese sentido, argumentó que una ampliación del gasto público derivaría en “más inflación y más pobreza”.

El comunicado oficial también apuntó contra sectores opositores y sostuvo que “la política ha tratado de instalar” que el Ejecutivo busca “desfinanciar las universidades o directamente cerrarlas”. La declaración se conoció horas antes de una nueva movilización universitaria en distintos puntos del país.

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Desde la Casa Rosada indicaron que el Estado “ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales” para gastos de funcionamiento. El texto también remarcó que en el Presupuesto 2026 la partida destinada a las universidades “pasó a 4,8 billones de pesos”.

El oficialismo comparó además la situación actual con la gestión anterior y afirmó que los fondos “se les transferían a las universidades hasta con cuatro meses de atraso”. También señaló que en ese período existía una inflación anual de 211,4%.

En contraste, el Gobierno aseguró que actualmente los pagos se realizan “de forma mensual” y con una inflación anual del 31,5%.

La convocatoria de este 12 de mayo incluirá protestas en distintas ciudades del país con reclamos por mayor financiamiento, actualización salarial y rechazo al ajuste presupuestario sobre las universidades nacionales.