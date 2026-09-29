Santoral católico octubre 2026: calendario de santos y conmemoraciones clave de la Iglesia Católica

Lejos de presentarse como una nómina estática de nombres, octubre 2026, el décimo mes del calendario litúrgico, concentra testimonios que combinan mística, reformas institucionales y una fuerte devoción popular en el Cono Sur.

El santoral católico de octubre 2026 funciona como una herramienta de servicio indispensable, articulando la tradición de los primeros mártires con santos contemporáneos reconocidos por la Santa Sede.

Conforme a las actas del Martirologio Romano, este período adquiere relevancia por la veneración mariana, la conmemoración de doctores de la Iglesia Católica y la celebración de causas de intercesión comunitaria.

Las cuatro etapas del santoral católico de octubre 2026 en la Iglesia Católica

Para agilizar la lectura y facilitar la localización de cada festividad, el santoral católico de octubre 2026 puede agruparse en cuatro bloques semanales, los cuales sintetizan el espíritu de los santos que marcaron a la Iglesia Católica:

Primera semana: espiritualidad franciscana y oración confiada (del 1 al 7)

Jueves 1: Santa Teresita del Niño Jesús, virgen y doctora de la Iglesia.

Santa Teresita del Niño Jesús, virgen y doctora de la Iglesia. Viernes 2: Santos Ángeles Custodios.

Santos Ángeles Custodios. Sábado 3: San Francisco de Borja, presbítero.

San Francisco de Borja, presbítero. Domingo 4: San Francisco de Asís, patrono de la ecología y fundador franciscano.

San Francisco de Asís, patrono de la ecología y fundador franciscano. Lunes 5: Santa Faustina Kowalska, virgen, y San Froilán, obispo.

Santa Faustina Kowalska, virgen, y San Froilán, obispo. Martes 6: San Bruno, presbítero y fundador de los Cartujos.

San Bruno, presbítero y fundador de los Cartujos. Miércoles 7: Nuestra Señora del Rosario.

Segunda semana: doctores, evangelización y tradición hispánica (del 8 al 15)

Jueves 8: San Pelagio, mártir, y San Juan Leonardi.

San Pelagio, mártir, y San Juan Leonardi. Viernes 9: San Juan Duns Escoto y San Luis Beltrán, presbítero misionero.

San Juan Duns Escoto y San Luis Beltrán, presbítero misionero. Sábado 10: Santo Tomás de Villanueva, obispo de la caridad.

Santo Tomás de Villanueva, obispo de la caridad. Domingo 11: San Juan XXIII, papa del Concilio Vaticano II.

San Juan XXIII, papa del Concilio Vaticano II. Lunes 12: Nuestra Señora del Pilar (y conmemoración de San Carlo Acutis).

Nuestra Señora del Pilar (y conmemoración de San Carlo Acutis). Martes 13: San Eduardo III, rey y confesor.

San Eduardo III, rey y confesor. Miércoles 14: San Calixto I, papa y mártir.

San Calixto I, papa y mártir. Jueves 15: Santa Teresa de Jesús (Teresa de Ávila), virgen y doctora mística.

Tercera semana: caridad, testimonio apostólico y misiones (del 16 al 23)

Viernes 16: Santa Margarita María de Alacoque y San Gerardo Mayela.

Santa Margarita María de Alacoque y San Gerardo Mayela. Sábado 17: San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir apostólico.

San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir apostólico. Domingo 18: San Lucas, evangelista y patrono del personal médico.

San Lucas, evangelista y patrono del personal médico. Lunes 19: San Pablo de la Cruz, fundador pasionista.

San Pablo de la Cruz, fundador pasionista. Martes 20: Santa Irene de Tancor y San Cornelio el Centurión.

Santa Irene de Tancor y San Cornelio el Centurión. Miércoles 21: San Hilarión, abad y ermitaño, y Santa Úrsula.

San Hilarión, abad y ermitaño, y Santa Úrsula. Jueves 22: San Juan Pablo II, papa peregrino.

San Juan Pablo II, papa peregrino. Viernes 23: San Juan de Capistrano, presbítero y jurista.

Cuarta semana: causas urgentes y cierre del calendario litúrgico (del 24 al 31)