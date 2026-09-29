El intendente de Plaza Huincul designó a un nuevo secretario en un área clave

El decreto de designación ya fue rubricado por el jefe comunal huinculense. (Foto: Gentileza)

En Plaza Huincul, el intendente Claudio Larraza confirmó la nuva designación en la Secretaría de Obras, Servicios Públicos y Planificación. El cargo será ocupado por Santiago Remírez, quien ya integraba el Ejecutivo.

La renuncia del anterior funcionario ocurrió en 2025 y el área estaba bajo la órbita de Hacienda y Administración.

Desde el municipio se confirmó que se firmó el decreto N° 1.620 de este año con la designación del arquitecto Remírez al frente de la secretaría mencionada. Se trata de una persona que ingresó con la actual gestión municipal como subsecretario de Planificación Urbana.

En mayo de 2025, Larraza aceptó la renuncia del secretario de Obras y Servicios Públicos, Guillermo Vega, y los subsecretarios Eber Moscoso y José Luis Valdivia. A partir de ese momento, se dispuso que pasaran a estar bajo la órbita secretaría de Hacienda y Administración.

Ahora, se definió que sea Remírez el secretario de una de las áreas clave, en un momento en que el municipio tiene diferentes frentes en marcha y proyectos por ejecutar.

Entre ellos, la ejecución de asfalto; la construcción de la rotonda sobre la ruta provincial 17, para el ingreso seguro desde barrio Central hacia Norte. La construcción de las viviendas por tramos del total de 116 dentro del plan Neuquén Habita, también figuran en carpeta.

El flamante secretario formó parte del grupo de trabajo del intendente Larraza, desde un comienzo.