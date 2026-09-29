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Racing, tras la salida de Vojvoda: Chirola Romero será el interino y Milito ya analiza dos posibilidades

La intención de la comisión directiva es contratar a un nuevo técnico recién a fin de año.

Redacción

Por Redacción

La comisión que encabeza Diego Milito decidió ponerle punto final al proceso de Juan Pablo Vojvoda.

La comisión que encabeza Diego Milito decidió ponerle punto final al proceso de Juan Pablo Vojvoda.

Barajar y dar de nuevo otra vez para Racing Club. La derrota ante Boca Juniors y la eliminación en cuartos de final de la Copa Argentina marcó el fin del ciclo para Juan Pablo Vojvoda al mando de la Acadamia, por lo que la dirigencia deberá nuevamente intentar reconstruir las bases del equipo.

En las últimas horas, Diego Milito y Sebastián Saja resolvieron interrumpir el ciclo del entrenador, que dirigió apenas 13 partidos. “Fue una decisión del club y la acepté, yo sigo lastimado y golpeado por la derrota”, expresó el ahora extécnico racinguista.

Chirola Romero tendrá su segundo interinato con el equipo mayor.

En cuanto al futuro cercano deportivo, la decisión de Diego Milito y Sebastián Saja fue nombrar a Sebastián “Chirola” Romero y Luciano Aued como técnicos interinos hasta fin de año. Ambos ya tuvieron experiencia con el plantel mayor cuando dejó el cargo Gustavo Costas.

A la Academia le quedan seis partidos en el Torneo Clausura y el objetivo será salir del sótano de la Zona B (está anteúltimo con ocho puntos) y buscar la clasificación a los playoffs. El próximo compromiso será ante Estudiantes de Río Cuarto y luego enfrentará a Belgrano, Independiente, River, Aldosivi y Barracas Central.

En paralelo, la dirigencia de Milito puso en marcha la búsqueda del entrenador para 2027. Dentro de las alternativas que analiza aparecen Nicolás Diez y Guillermo Barros Schelotto. El primero ya había sido considerado meses atrás, tras la salida de Costas. Hubo buena predisposición de su parte, pero Diez priorizó su presente y siguió en Argentinos Juniors.

El otro nombre es el del Mellizo, que ya había sido una opción de Milito durante la campaña electoral. Su contrato con Vélez vence a fin de año y la dirigencia de Racing lo volvería a contactar. Sin embargo, el Fortín atraviesa un buen presente, marcha segundo en la tabla anual y con muchas chances de jugar la próxima Copa Libertadores.

Entre los nombres que quedaron relegados de la consideración aparecen Eduardo Coudet, Luis Zubeldía y Sebastián Beccacece, quienes fueron consultados y manifestaron que no tienen intención de dirigir en el fútbol argentino.


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Barajar y dar de nuevo otra vez para Racing Club. La derrota ante Boca Juniors y la eliminación en cuartos de final de la Copa Argentina marcó el fin del ciclo para Juan Pablo Vojvoda al mando de la Acadamia, por lo que la dirigencia deberá nuevamente intentar reconstruir las bases del equipo.

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