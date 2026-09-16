Viedma será sede de un gran congreso gratuito sobre deporte y salud: cuándo es y cómo anotarse

Un congreso gratuito llega a Viedma con especialistas en deporte, salud y rendimiento. Foto: gentileza.

Viedma será sede de una nueva propuesta de capacitación vinculada al deporte y la salud. El 16 y 17 de octubre se realizará en la capital rionegrina el 2° Congreso de Ciencias Aplicadas al Deporte y la Salud, una actividad presencial, intensiva y gratuita que reunirá a especialistas de distintas disciplinas.

La propuesta es impulsada por la Secretaría de Deporte de Río Negro y organizada junto al Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia, con el objetivo de acercar herramientas vinculadas a la salud, el ejercicio y el rendimiento deportivo.

La capacitación está destinada a profesionales y estudiantes avanzados de Educación Física, Nutrición, Kinesiología, Medicina y Psicología, además de docentes de Educación Física, técnicos y entrenadores que forman parte del sistema deportivo provincial.

Dos jornadas de formación en Viedma

El congreso tendrá una carga horaria de 20 horas reloj, equivalentes a 30 horas cátedra, distribuidas durante las dos jornadas.

La actividad contará con la participación de especialistas en salud deportiva y rendimiento. El panel estará integrado por Walter Dzurovcin, Pablo Nigro, Gastón García, Jimena Tello, Iván Fernández, Ezequiel Meder y Santiago Kweitel.

Los contenidos estarán organizados en tres grandes ejes que combinarán aspectos teóricos y herramientas para su aplicación práctica.

Evaluación funcional y antropometría escolar

Uno de los bloques estará centrado en la condición física relacionada con la salud pública, la composición corporal y las herramientas disponibles para su evaluación.

También se abordará el uso de instrumentos validados de medición y la elaboración de tablas de aptitud física destinadas a la población escolar.

Ciencias del ejercicio y aplicación práctica

Otro de los ejes estará dedicado a las ciencias del ejercicio, con propuestas pedagógicas para trabajar el estímulo aeróbico, estrategias de recuperación en el deporte infantojuvenil y herramientas para abordar el sedentarismo durante la adolescencia.

Nuevas generaciones, comunicación y gestión deportiva

El tercer eje incorporará aspectos relacionados con el contexto social y la gestión de las organizaciones deportivas.

Entre los temas previstos aparecen las estrategias de comunicación en Educación Física, las características y nuevas realidades de las generaciones Z y Alfa, además de la planificación institucional dentro de organizaciones vinculadas al deporte.

Cómo participar del congreso en Viedma

El congreso será gratuito y tendrá un cupo estimado de 500 participantes. Para acceder a la certificación será obligatorio cumplir con el 100% de la asistencia presencial.

La asistencia se registrará mediante el escaneo de un código QR al momento del ingreso. La resolución correspondiente a la capacitación se encuentra en trámite.

La inscripción ya está abierta y se realiza a través de un formulario online.

La primera edición del congreso se realizó en Cipolletti, en noviembre de 2025. Para esta segunda edición, la organización eligió Viedma como sede con el objetivo de continuar generando espacios de formación para quienes trabajan o se forman en áreas relacionadas con el ejercicio, la salud y el deporte.