MasterChef Celebrity 2026: quiénes son los favoritos y los nuevos participantes confirmados

La nueva temporada de MasterChef Celebrity comienza a tomar forma en Telefe. Con Wanda Nara nuevamente en la conducción, un jurado renovado y un elenco de 24 famosos, algunos participantes ya generan expectativa antes de encender las hornallas. Además, una baja de último momento obligó a modificar la lista.

La cuenta regresiva para el regreso de MasterChef Celebrity ya comenzó. Telefe terminó de delinear el elenco de la nueva temporada del reality gastronómico, que tendrá nuevamente a Wanda Nara al frente y presentará una importante modificación en el jurado.

La señal confirmó originalmente a 24 participantes, provenientes de la actuación, la música, el periodismo, el deporte y el streaming. Sin embargo, la salida de L-Gante antes del comienzo de las grabaciones provocó el primer movimiento importante dentro del certamen.

MasterChef Celebrity: quiénes pueden dar pelea en la cocina

Todavía no hay favoritos oficiales, ya que la competencia no comenzó y no existen resultados que permitan establecer quiénes tienen ventaja. Sin embargo, algunos nombres llegan rodeados de especial expectativa por su relación previa con la cocina, su preparación o su perfil dentro del programa.

Uno de ellos es Mike Amigorena, la incorporación de último momento. El actor reconoció que tiene una fuerte afinidad con la cocina casera y mencionó a los guisos y pescados entre las preparaciones con las que se siente más cómodo, aunque aclaró que no tiene formación profesional.

Otra participante que se está preparando especialmente es Lizy Tagliani. Telefe reveló que la conductora participa de las clases de apoyo que ofrece la producción, donde los concursantes trabajan cuestiones como fileteo, salsas clásicas y masas caseras.

También genera expectativa Luck Ra, que ya tuvo un acercamiento a las cocinas del programa cuando participó como invitado durante la edición anterior.

A ellos se suman figuras como Julieta Poggio, Grego Rossello, Julieta Nair Calvo, Diego Ramos, Campi y Elizabeth Vernaci, perfiles muy diferentes entre sí que podrían aportar uno de los ingredientes que históricamente caracterizó al reality: la combinación entre desempeño culinario y personalidad frente a cámara.

La salida de L-Gante y la incorporación de Mike Amigorena

El cambio más importante de las últimas horas fue la baja de L-Gante. El cantante había sido uno de los primeros participantes anunciados, pero Telefe confirmó el 14 de septiembre que finalmente no formará parte de esta edición. El canal no detalló oficialmente las razones de su salida.

Su lugar será ocupado por Mike Amigorena. Según informó LA NACION, el actor había estado entre los nombres buscados inicialmente por la producción y finalmente aceptó incorporarse tras la salida del músico.

Amigorena también habló de su llegada al programa y aseguró estar “súper entusiasmado” con el desafío. Su incorporación se produjo sobre la hora, por lo que deberá adaptarse rápidamente a una competencia para la que buena parte de sus compañeros lleva semanas preparándose.

Quiénes participarán de MasterChef Celebrity 2026

Con el cambio de L-Gante por Amigorena, el elenco queda integrado por Alejandro Lerner, Campi, China Ansa, Diego Ramos, Edith Hermida, Elizabeth Vernaci, Grego Rossello, Hernán Coronel, Juli Poggio, Julieta Nair Calvo, Karina Mazzocco, Lizy Tagliani, Luciana Geuna, Luck Ra, Marta Fort, Morena Beltrán, Nazareno Casero, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Pachu Peña, Paula Trápani, Rocío Robles, Sebastián Presta y Mike Amigorena.

Por ahora, no hay confirmación oficial de nuevas incorporaciones adicionales más allá del reemplazo de L-Gante. Antes de que Telefe cerrara el elenco habían circulado otros nombres, entre ellos Dalma Maradona, pero esas versiones no se tradujeron hasta el momento en una incorporación oficial.

El gran cambio que tendrá el jurado de MasterChef Celebrity

La otra novedad fuerte estará del otro lado de la mesada. Damián Betular y Germán Martitegui continuarán como jurados, pero esta vez no estará Donato de Santis.

Su lugar será ocupado por Maru Botana, quien confirmó su incorporación y conformará el nuevo trío encargado de evaluar los platos de los famosos.

De esta manera, MasterChef Celebrity 2026 prepara su regreso con Wanda Nara, un elenco amplio y una competencia que empezará prácticamente desde cero: hasta que comiencen las pruebas y lleguen las primeras devoluciones del jurado, cualquier lista de “favoritos” responde más a las expectativas previas que al rendimiento real dentro de las cocinas.

Fuente: Medios Nacionales