Confirmaron que la atleta cayó durante el descenso del Cervino: «Sus últimos momentos hizo lo que le hacía sentir viva»

«El Cervino es tan majestuoso como implacable. A pesar de la excepcional habilidad y experiencia de Kalie en terreno técnico de montaña, incluida su experiencia previa en el propio Cervino, todo lo que sabemos ahora sugiere que cayó durante el descenso«, confirmaronWendy Cooper y Jody McCrystal, la madre y hermana de Kalie McCrystal, la atleta canadiense desaparecida el 1 de septiembre durante un ascenso al monte Cervino por la ruta italiana.

El Merrell Skyrunner World Series, el circuito de carreras más técnicas de trail running entre 20 y 40 kilómetros, lamentó que la mujer de 38 años no pudo ser encontrada pese a las labores de búsqueda.

En febrero, Kalie había resultado campeona en la carrera 4 Refugios en Bariloche. En esta oportunidad, se había propuesto un nuevo desafío: romper el récord de ascenso al Cervino, por la Cresta del León, en menos de cinco horas.

La última vez fue vista por un grupo de polacos en el descenso del Matterhorn, en Los Alpes, situada entre Suiza e Italia, de unos 4.478 metros de altitud. Permaneció desaparecida durante dos semanas. Los equipos de rescate, entre ellos la unidad de montaña de la Guardia di Finanza, llevaron a cabo un operativo de búsqueda con helicóptero, dron y a pie, sin lograr localizarla.

La familia informó que la atleta sufrió una «caída» mientras «descendía» por el Matterhorn y, a pesar de los esfuerzos de búsqueda, por el momento ha sido imposible encontrar su cuerpo: «Sabemos que todo apunta que sufrió una caída mientras descendía. La búsqueda no nos ha llevado hasta Kalie y este no es el desenlace que ninguno de nosotros esperaba… es muy difícil de aceptar. Su pérdida dejará un enorme vacío y nada volverá a ser igual en la familia».

La familia de la mujer agradeció el trabajo de los equipos de rescate. «Han sido incansables en su profesionalidad, amabilidad y compromiso para encontrar a Kalie. Como familia, ha significado mucho para nosotras saber que se estaba haciendo todo lo posible«. También destacaron el apoyo de la Policía Montada de Canadá y de la Embajada canadiense.

«Kalie era una persona increíblemente especial. Se movía por la vida con la misma dosis de determinación que de diversión. Su ausencia dejará sin duda un enorme vacío en las comunidades en las que estaba tan implicada, tanto en el skyrunning como en Squamish y más allá«. La madre admitió que encuentra cierta paz al saber que «estaba haciendo lo que la hacía sentir más viva hasta sus últimos momentos, y que permanece entre las montañas, donde se sentía más en casa».