Corte de la Ruta 143 en La Pampa: cuándo podrían liberar el paso tras el vuelco de un camión con gas licuado

La Ruta Nacional 143 presenta un corte total en un tramo de La Pampa debido al vuelco de un camión con gas licuado. El siniestro se produjo la madrugada del martes y desde entonces, se montó un operativo en el sector con el objetivo de liberar el paso.

Las autoridades policiales informaron que el martes por la tarde continuaba cortado el paso a la altura del kilómetro 49, cerca de Chacharramendi y este miércoles se iban a retomar las tareas para poder concretar el proceso especial de traspaso del material a otro vehículo.

Cuándo podrían liberar la Ruta 143: el operativo en La Pampa

Desde la Policía de La Pampa, en diálogo con sitios locales, confirmaron que el operativo puede tardar «hasta 48 horas, dado el procedimiento especial del traspaso del material a otro vehículo”.

Reiteraron que, dada la peligrosidad del cargamento, el tránsito permanece interrumpido entre Chacharramendi y El Durazno. En la zona se desplegó un operativo de seguridad y emergencia.

El personal continúa trabajando en el sector a la espera del camión asignado al trasvase, procedimiento imprescindible para retirar el producto y despejar la calzada, concluyó el parte de prensa.