Fuerza Neuquina y Federal inauguró su sede en Neuquén: la «Casa de las Agrupaciones Neuquinas»

Fuerza Neuquina y Federal, el partido político provincial de Neuquén impulsado por el Sindicato de Petroleros Privados inauguró este martes una nueva base en la capital, denominada Casa de las Agrupaciones Neuquinas. Se trata de un espacio concebido para agrupaciones, trabajadores, militantes y vecinos que forman parte del proyecto político.

Desde el partido indicaron que la apertura de la sede se da en un «contexto de crecimiento y consolidación del partido, que profundiza su presencia territorial en la provincia y en el corredor de Vaca Muerta».

Detallaron que en las últimas semanas, alrededor de 1.150 vecinos de Plaza Huincul y Cutral Co formalizaron su incorporación al espacio, sumándose a más de 900 fichas de afiliación alcanzadas previamente en la zona petrolera.

Casa de las Agrupaciones Neuquinas: así es la sede del partido político del Sindicato de Petroleros Privados

El nuevo local, ubicado en Pampa 350, busca organizar el trabajo político, recibir a referentes del interior y generar ámbitos de participación ciudadana.

Durante la inauguración, Marcelo Rucci destacó a la militancia como el motor de la fuerza política y subrayó la importancia de construir representación para los trabajadores. “Tenemos que tener representación política. Hoy hay un montón de lugares donde no tenemos voz ni voto y cualquiera decide sobre nosotros. Este es el momento de pararse a través de la democracia y de la política. Hemos formado un partido para ocupar esos lugares y defender los derechos del trabajador, de sus familias, de sus pueblos y de su provincia”, afirmó.

El dirigente petrolero sostuvo que la dirigencia del espacio surgirá de las bases y del trabajo territorial. “Nos queremos focalizar en sumar y multiplicar, no en dividir. Los espacios se tienen que ganar; acá no va a venir ninguno a dedo, van a ser ustedes los que elijan a quienes representen los intereses de los trabajadores de todos los sectores”, aseguró. Y agregó sobre su rol: “Yo no vengo a pedir un voto para mí, vengo a ponerme en las filas de la militancia igual que ustedes. Desde la humildad, ofrezco mis años de militancia y mis ganas de mirar para adelante”.

En tanto, la diputada provincial Daniela Rucci convocó a las mujeres a asumir un papel activo dentro de la estructura. “Tenemos que aprovechar este momento y apropiarnos de estos espacios. Queremos que cada vez seamos más mujeres las que estemos al frente, que alcemos la voz y podamos representar no solamente a las mujeres, sino también a nuestras familias y todo lo que eso significa. Celebro esta nueva casa, esta nueva sede, esta nueva base desde donde vamos a trabajar con la lealtad y el compromiso al que estamos acostumbrados”, expresó.

El acto contó con la presencia del secretario general adjunto del Sindicato de Petroleros Privados, Ernesto Inal; el secretario gremial, Daniel Andersch; la diputada provincial Paola Cabeza; el referente de las Agrupaciones Neuquinas, Emiliano Leiton; y la concejala de la ciudad de Neuquén, Mariana Cofré, junto a delegados y dirigentes locales.