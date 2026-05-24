El Gobierno de Río Negro cerró consultas públicas para obras clave que impactarán en la producción provincial

El Gobierno de Río Negro finalizó el proceso de consultas públicas de una serie de proyectos estratégicos que impulsa ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con una inversión estimada en U$S85 millones destinada a infraestructura productiva, ampliación de áreas bajo riego y fortalecimiento de la capacidad de respuesta frente a emergencias climáticas.

Las jornadas se desarrollaron en Viedma, Guardia Mitre, Chimpay y Bariloche, con participación de productores, organismos técnicos, instituciones y representantes del sector público y privado de distintas regiones de la provincia.

La agenda reúne cinco proyectos considerados clave para el desarrollo productivo de Río Negro: la modernización del sistema de riego del IDEVI en el Valle Inferior, la electrificación rural de Guardia Mitre, obras de infraestructura productiva en Negro Muerto, la incorporación de nuevas superficies productivas en Margen Norte del Valle Medio y un componente vinculado a la gestión del riesgo agropecuario.

Según se informó, este último contempla herramientas para afrontar sequías, nevadas, incendios y financiamiento para la instalación de malla antigranizo.

Carlos Banacloy: «Río Negro tiene una enorme capacidad para producir»

El ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, destacó que «Río Negro viene demostrando en cada una de sus regiones una enorme capacidad para producir, crecer y agregar valor. Estos proyectos forman parte de una planificación que busca fortalecer la infraestructura, ampliar nuevas áreas bajo riego y acompañar el crecimiento agrícola, ganadero y agroindustrial de toda la provincia».

Además, remarcó que esta agenda forma parte de una política pública impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck para acompañar la identidad agrícola y ganadera de la provincia, mediante medidas como el fortalecimiento genético, la innovación productiva, el alivio fiscal al riego, la reducción de Ingresos Brutos para la energía utilizada en sistemas productivos y mejoras en infraestructura.

Por su parte, el secretario de Agricultura, Lucio Reinoso, explicó que las iniciativas vinculadas al riego, electrificación e infraestructura rural permitirán ampliar la frontera agrícola e incorporar nuevas hectáreas productivas, además de acompañar la expansión ganadera.

En tanto, el secretario de Inversión Pública, Martín Lamot, afirmó que se trata de «una de las iniciativas de infraestructura productiva más importantes de las últimas décadas para la provincia» y señaló que el proceso de consultas permitió compartir detalles de los proyectos, escuchar aportes y avanzar en las instancias necesarias para su evaluación.

Lamot también indicó que el componente de gestión del riesgo apunta a fortalecer la capacidad de respuesta del Estado provincial y distintas instituciones frente a eventos climáticos y antrópicos adversos.

Finalmente, Banacloy sostuvo que «no se trata solamente de obras, sino de una mirada de provincia. Río Negro tiene una historia productiva profundamente ligada al campo, al agua, al esfuerzo de sus productores y a la decisión de transformar esa capacidad en más desarrollo. Por eso seguimos trabajando con planificación, infraestructura y presencia del Estado para que cada región pueda producir más y mejor».