Jueves en Neuquén y Río Negro: sol, viento por la tarde y noche fría, con ascenso de temperaturas

Este jueves Neuquén y Río Negro se despiertan bajo un cielo mayormente despejado en los valles, la meseta y la zona costera, se esperan períodos de viento durante la tarde y una noche fría, aunque las temperaturas mostrarán un leve ascenso respecto a la jornada anterior, según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Los vientos serán moderados durante la jornada, con ráfagas aisladas que irán disminuyendo hacia la noche, mientras que las temperaturas registrarán un ligero ascenso, anticipando una tarde agradable y templada.

En la cordillera, el panorama es diferente: continúa el ingreso de un pulso húmedo, que traerá lluvias y nevadas débiles, aunque se espera una mejora progresiva de las condiciones hacia mañana. Para el viernes, se anticipa un día más cálido, ideal para actividades al aire libre y jornadas al sol.

Neuquén: jueves con cielo mayormente cubierto y temperaturas en ascenso

Este jueves Neuquén se presentará con condiciones mayormente cubiertas durante el día, mientras que hacia la noche se prevé un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas tendrán un ligero ascenso respecto a la jornada anterior, alcanzando una máxima de 23 ºC y una mínima de 2 ºC.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades de 27 km/h durante el día y 28 km/h por la noche, con ráfagas que podrían alcanzar los 38 km/h y 28 km/h respectivamente.

Roca y Cipolletti: jueves con temperaturas agradables y cielo mayormente despejado

Para este jueves las localidades de Roca y Cipolletti se presentarán con un cielo mayormente cubierto durante el día, aunque se irá despejando hacia la noche, con condiciones mayormente despejadas. Las temperaturas máximas rondarán los 22 ºC y las mínimas se mantendrán en 2 ºC.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades de 27 km/h durante el día y 28 km/h por la noche, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 40 km/h en la jornada y 47 km/h en la noche.

Las Grutas: jueves con cielo cubierto y temperaturas suaves

Este jueves Las Grutas tendrá un día con cielo cubierto, mientras que por la noche se mantendrá mayormente cubierto. Las temperaturas se moverán en torno a los 20 ºC de máxima y 4 ºC de mínima, ofreciendo condiciones relativamente frescas durante la noche.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades de 11 km/h durante el día y 31 km/h por la noche, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 16 km/h y 54 km/h respectivamente.

Viedma: cielo cubierto este jueves

Para este jueves Viedma presentará un día mayormente cubierto, mientras que por la noche el cielo continuará mayormente cubierto. Las temperaturas se mantendrán estables, con una máxima de 21 ºC y una mínima de 4 ºC.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades de 17 km/h durante el día y 21 km/h por la noche, y ráfagas que podrían alcanzar los 19 km/h y 47 km/h respectivamente.