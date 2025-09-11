Nevada tardía en Bariloche: esperan turistas y una ocupación moderada hasta fin de año

La nevada tan esperada en Bariloche para reactivar y darle más continuidad a la temporada de invierno llegó recién en septiembre. De esta manera, el cerro Catedral acumuló 40 centímetros en la cumbre, 35 centímetros en el sector intermedio y 10, en la base. La difusión de las imágenes de la nieve a través de las redes sociales siempre es una buena noticia y motoriza infinidad de consultas de turistas seducidos por el paisaje. Pero los operadores turísticos aseguran que esta última nevada resultó algo tardía.

«No registramos un incremento de reservas efectivas por esta última nevada. No hubo mucho movimiento. En un año normal, esta nevada permitiría alargar la temporada; pero en un año como éste en que la operación se vio condicionada por la falta de nieve, sólo alargará un poco la vida de lo que está habilitado para los esquiadores«, evaluó Martín Lago, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche.

Desde Destino Sul, una agencia receptora de turismo brasileño, opinaron que «es demasiado tarde como para que la última nevada traccione la llegada de más turistas» aunque consideraron que «la nevadita trajo más alegría a los que ya tienen viajes programados en septiembre. Y quizás algún que otro turista brasileño que esté en Buenos Aires se anime a tomarse un vuelo de cabotaje y venir por estos días. Pero son casos puntuales«.

El secretario de Turismo de Bariloche, Sergio Herrero, planteó que la última nevada movilizó algunas reservas para este fin de semana por parte «de turistas que tienen la intención de despuntar el vicio»: «Saben que las pistas siguen abiertas en el cerro Catedral y que la temperatura, la humedad y las condiciones permiten seguir fabricando nieve técnica».

Hasta fin de año, se espera 40% de ocupación. Foto: Alfredo Leiva

El invierno dejó buenos resultados para Bariloche que mantuvo una ocupación sostenida por encima del 80% en las tres semanas de julio y la primera quincena de agosto y estuvo por arriba del 70%, la segunda mitad de agosto. La mayor cantidad de turistas se concentraron en el centro; mientras que el oeste registró una menor ocupación.

Según Lago, septiembre rondará entre el 60 y 70%. «No está nada mal si tenemos en cuenta que el resto de los destinos turísticos ya cerró los centros de esquí y dieron por concluida la temporada», señaló, al tiempo que destacó la ventaja de la fabricación de nieve en Bariloche y el mapa de conectividad aérea con «tarifas razonables».

«Todo eso nos ayudó mucho si miramos alrededor. Si nos medimos con los datos históricos de la ciudad, por supuesto que estamos abajo. Un dato a resaltar es que la gente se quedó menos noches y consumió menos: hablamos de un promedio de tres noches, cuando el histórico fueron cinco«, planteó Lago.

¿Cómo se espera ahora la baja temporada? Lago consideró que «viene muy marcada tal como lo fue entre el verano y el invierno, con volúmenes previsibles de operación del 40%, al menos hasta diciembre. Esperamos algunos momentos con picos de demanda, en el fin de semana largo y el Bariloche a la Carta».

Herrero destacó algunos eventos, muchos deportivos como el Ultra-Trail de Mont-Blanc que se llevará a cabo en Bariloche y las Mil Millas. «De todos modos, hoy estamos enfocados en la Feria Internacional de Turismo y en el lanzamiento de verano», dijo el funcionario municipal.

También se analiza replicar «Bariloche Sale» para el verano, con gran cantidad de promociones en alojamientos y excursiones tal como se hizo antes de la temporada de invierno. «Dio resultados. Quizás no todo lo que necesitamos para sostener una ciudad que requiere más de un millón de turistas. Pero el mensaje fue en el momento correcto, aun cuando implicó la pérdida de rentabilidad. Ayudó para salvar la temporada y garantizar los puestos de trabajo», dijo Lago.

Los operadores turísticos en Bariloche consideran que el turismo brasileño ayudó en gran medida a lograr los niveles de ocupación en la temporada de invierno. «No llegan a salvar la temporada ya que como volumen no representa un derrame a toda la ciudad. Pero la verdad es que con el turismo nacional solo no alcanzaba. Sin el movimiento de turismo brasileño, los resultados hubieran sido distintos», concluyó Lago.