Jueves de mucho viento en el Alto Valle: ¿a qué hora se sentirán las ráfagas más fuertes?

El clima primaveral regresó al Alto Valle, pero también el viento que promete instalarse con fuerza. Si bien no hay alerta meteorológica, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó que habrán ráfagas fuertes que podrían complicar la jornada. Acá te contamos a qué hora se empezarán a sentir.

El Alto Valle se prepara para otra jornada ventosa este jueves según los pronósticos de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El pronóstico anunció un día con cielo mayormente despejado y temperaturas agradables, pero el viento será el gran protagonista, con ráfagas que podrían superar los 40 km/h.

¿A qué hora se sentirán las ráfagas más fuertes?

Según la AIC, se espera que el viento llegue desde el noreste durante el día y la noche. Las ráfagas más intensas podrían sentirse a lo largo de la tarde y la noche, alcanzando velocidades que podrían llegar hasta los 47 km/h.

Por su parte el Servicio Meteorológico Nacional, pronosticó vientos del norte con velocidades de entre 13 y 31 km/h durante el día, y del noroeste con la misma intensidad por la noche. En tanto precisó que las ráfagas podrían alcanzar los 50 km/h durante la tarde.

En cuanto a las temperaturas, las mismas se mantendrán entre los 21°C y los 6°C.