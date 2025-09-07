ESCUCHÁ RN RADIO
Viento fuerte y ráfagas de hasta 70 km/h este domingo: activan alerta en tres provincias

El Servicio Meteorológico Nacional renovó sus avisos para este domingo por viento fuerte en varias zonas del país.

Viento en el Alto Valle. Foto: Andrés Maripe

El mal clima se mantiene este domingo en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte.

Se trata de un alerta amarillo que sigue para zonas de las provincias de Catamarca, La Rioja y San Juan, principalmente en la cordillera.

Alerta amarillo por viento fuerte

De acuerdo con el reporte del organismo, “el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos”.

Recomendaciones del SMN por viento fuerte

  1. Evitá actividades al aire libre.
  2. Asegurá los elementos que puedan volarse.
  3. Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Con Agencia de Noticias Argentinas.


