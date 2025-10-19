Viento, máximas de 30 °C, ¿y tormentas?: el pronóstico para este Día de la Madre en el Alto Valle

El Alto Valle de Neuquén y Río Negro se prepara para vivir un domingo con sensaciones térmicas elevadas. La presencia de viento y la posibilidad de algunos chaparrones marcarán el ritmo de la jornada en la región. El cielo se presentará mayormente con escasa nubosidad.

Según las últimas actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Alto Valle de Neuquén y Río Negro experimentará temperaturas que oscilarán entre los 16 °C de mínima y los 30 °C de máxima.

Estas condiciones anuncian un domingo cálido para la zona.

Día de la Madre complicado en el Alto Valle: el peor horario de viento, qué pasa con las tormentas

El viento será un protagonista importante durante este domingo, con velocidades que se situarán entre los 23 y 41 Km/h. Se anticipan ráfagas que podrían alcanzar entre los 42 y 59 Km/h, con dirección predominante variable.

Según indica el pronóstico, el peor horario se dará por la tarde cuando las ráfagas alcanzarán los 59 km/h. Además, existe una probabilidad de precipitación de entre el 0 y el 40%, con chances de tormentas aisladas.

El estado del cielo para este domingo será mayormente ligeramente nublado en toda la región del Alto Valle. A pesar de esta nubosidad, se espera que el sol predomine durante buena parte del día. Estas condiciones favorecen las altas temperaturas diurnas.