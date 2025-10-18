Tormenta a la vista en el Alto Valle: cuándo se anuncia lluvia en Neuquén y Río Negro

El Alto Valle de Neuquén y Río Negro experimenta un sábado caluroso con máximas de 27°C, pero las nubes ya marcan una probabilidad latente: «inestabilidad con probabilidad de tormenta». La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó cuándo se prevé lluvia este fin de semana en Neuquén y Roca.

Probabilidad de lluvia este sábado a la noche en el Alto Valle: ¿Y el domingo?

Según el sitio web de la AIC, para el sábado el cielo estará mayormente cubierto durante el día con una máxima de 27°C. Por la noche, se espera que el estado del cielo sea nublado con probabilidad de lluvia, con un fuerte descenso de la temperatura a 6°C.

Las ráfagas de viento serán intensas, alcanzando los 44 km/h durante el día y los 64 km/h por la noche, provenientes del Noreste (NE).

El domingo 19 presentará un marcado ascenso de la temperatura, llegando a una máxima de 31°C con cielo parcialmente nublado. Por la noche, el cielo estará despejado y la temperatura caerá a 4°C.

Se esperan ráfagas de 23 km/h del Noroeste (NO) durante el día, y ráfagas fuertes de 57 km/h por la noche.

Si bien en el sitio de la AIC no se anticipa lluvia para el domingo en el Alto Valle, según comunicaron desde el organismo que se prevé «inestable con tormentas dispersas el domingo», sobre todo hacia la provincia de Río Negro.

De todas maneras, indicaron que, en general: «Domina el tiempo bueno y cálido el fin de semana en toda la Región. Períodos de viento norte con ráfagas. Aire subtropical».

Cómo arranca la semana en el Alto Valle

Finalmente, el lunes 20 de octubre se mantendrá un clima cálido con una máxima de 30°C bajo un cielo parcialmente nublado. Por la noche, el cielo estará cubierto con una mínima de 5°C. Las ráfagas de viento se intensificarán, alcanzando los 57 km/h desde el Suroeste (SO) durante la noche.