Alerta por viento en Río Negro este domingo: las zonas afectadas, horarios y qué va a pasar en Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por viento en Rio Negro para este domingo. Cuáles son las zonas afectadas, los peores horarios y qué va a pasar en Neuquén.

«El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre los 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h«, precisaron desde el organismo nacional.

La alerta rige principalmente para horas de la tarde y las zonas afectadas son:

Conesa.

Meseta de Adolfo Alsina.

Costa de Adolfo Alsina.

Meseta de San Antonio.

Valcheta.

Avellaneda.

Pichi Mahuida.



Calor, viento y tormentas en Neuquén capital y el Alto Valle este domingo

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), para este 19 de octubre en Neuquén capital y Cipolletti se aguarda una jornada calurosa y parcialmente nublada, con una máxima de 31°C y una leve brisa desde el noroeste.

Por la noche, el cielo estará despejado y la mínima será de 4°C, mientras que habrá mayor incidencia del viento este el oeste a 36 km/h, con ráfagas de casi 60 km/h.

En General Roca y alrededores, por su parte, pronosticaron posibles tormentas durante la tarde. Además, habrá una máxima de 32°C y viento desde el oeste con ráfagas de 44 km/h.

Por la noche el tiempo estará inestable y la mínima será de 4°C, mientras que el viento bajará su incidencia y cambiará de dirección hacia el sudoeste.