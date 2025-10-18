ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Sociedad

Alerta por viento en Río Negro este domingo: las zonas afectadas, horarios y qué va a pasar en Neuquén

El Servicio Meteorológico advirtió por ráfagas de hasta 90 km/h en parte de la provincia rionegrina.

Redacción

Por Redacción

Foto: archivo Matías Subat.

Foto: archivo Matías Subat.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por viento en Rio Negro para este domingo. Cuáles son las zonas afectadas, los peores horarios y qué va a pasar en Neuquén.

«El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre los 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h«, precisaron desde el organismo nacional.

La alerta rige principalmente para horas de la tarde y las zonas afectadas son:

  • Conesa.
  • Meseta de Adolfo Alsina.
  • Costa de Adolfo Alsina.
  • Meseta de San Antonio.
  • Valcheta.
  • Avellaneda.
  • Pichi Mahuida.

Calor, viento y tormentas en Neuquén capital y el Alto Valle este domingo

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), para este 19 de octubre en Neuquén capital y Cipolletti se aguarda una jornada calurosa y parcialmente nublada, con una máxima de 31°C y una leve brisa desde el noroeste.

Por la noche, el cielo estará despejado y la mínima será de 4°C, mientras que habrá mayor incidencia del viento este el oeste a 36 km/h, con ráfagas de casi 60 km/h.

En General Roca y alrededores, por su parte, pronosticaron posibles tormentas durante la tarde. Además, habrá una máxima de 32°C y viento desde el oeste con ráfagas de 44 km/h.

Por la noche el tiempo estará inestable y la mínima será de 4°C, mientras que el viento bajará su incidencia y cambiará de dirección hacia el sudoeste.


Temas

Alerta Meteorológica

Alto Valle

Calor

Neuquén

Río Negro

Viento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por viento en Rio Negro para este domingo. Cuáles son las zonas afectadas, los peores horarios y qué va a pasar en Neuquén.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios