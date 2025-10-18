Alerta por viento en Río Negro este domingo: las zonas afectadas, horarios y qué va a pasar en Neuquén
El Servicio Meteorológico advirtió por ráfagas de hasta 90 km/h en parte de la provincia rionegrina.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por viento en Rio Negro para este domingo. Cuáles son las zonas afectadas, los peores horarios y qué va a pasar en Neuquén.
«El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre los 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h«, precisaron desde el organismo nacional.
La alerta rige principalmente para horas de la tarde y las zonas afectadas son:
- Conesa.
- Meseta de Adolfo Alsina.
- Costa de Adolfo Alsina.
- Meseta de San Antonio.
- Valcheta.
- Avellaneda.
- Pichi Mahuida.
Calor, viento y tormentas en Neuquén capital y el Alto Valle este domingo
Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), para este 19 de octubre en Neuquén capital y Cipolletti se aguarda una jornada calurosa y parcialmente nublada, con una máxima de 31°C y una leve brisa desde el noroeste.
Por la noche, el cielo estará despejado y la mínima será de 4°C, mientras que habrá mayor incidencia del viento este el oeste a 36 km/h, con ráfagas de casi 60 km/h.
En General Roca y alrededores, por su parte, pronosticaron posibles tormentas durante la tarde. Además, habrá una máxima de 32°C y viento desde el oeste con ráfagas de 44 km/h.
Por la noche el tiempo estará inestable y la mínima será de 4°C, mientras que el viento bajará su incidencia y cambiará de dirección hacia el sudoeste.
