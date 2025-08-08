ESCUCHÁ RN RADIO
Viernes con v de viento en el Alto Valle: ráfagas de más de 50km/h en Neuquén y Río Negro

Temperaturas agradables pero con fuertes ráfagas este viernes en el Alto Valle. Mirá el pronóstico.

Viernes con viento en el Alto Valle. Foto: Andrés Maripe.

Se acerca el fin de semana y con él llega el viento a Alto Valle. Las ráfagas alcanzarán los 50 km/h este viernes y sábado. Te damos un pantallazo del clima para esta jornada y el fin de semana.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este viernes se vivirá una jornada con vientos en la capital de Neuquén. Durante la tarde el sol colmará los cielos y las ráfagas alcanzará los 50 km/h. Las temperaturas oscilarán entre -1°C y 15°C.

Los vientos se extenderán hasta el sábado por la tarde. Y ese mismo día tendremos cielos parcialmente cubiertos. Las temperaturas irán desde los 3°C a los 15°C.

Roca con fuertes vientos este viernes: el panorama del clima para este fin de semana

En Roca este viernes también vendrá acompañado de fuertes vientos. A partir de esta tarde las ráfagas alcanzarán los 50 km/h. Los cielos estará soleados con temperaturas máximas de 15°C.

El sábado seguirá el viento hasta la tarde noche con ráfagas de hasta 50 km/h. La temperatura máxima prevista para ese día será de 15°C y la mínima de 3°C.


