Viernes de calor intenso y viento en el Alto Valle: ¿a qué hora se sentirán las ráfagas de hasta 70 km/h?

El calor se instaló en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. Después del clima de más de 30°C registrado el jueves, el pronóstico anticipó temperaturas similares para este viernes 19 de diciembre y le sumó un factor extra: el viento. Según el parte climático, durante el día se podrán registrar ráfagas de hasta 60 km/h. Mirá acá el detalle.

El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Este viernes será una jornada calurosa en el Alto Valle, ideal para disfrutar del aire libre. Sin embargo el día terminará con la presencia de viento, que se hará notar especialmente durante la noche en la región.

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día comenzará con una temperatura mínima de 19°C. Durante las horas centrales, la temperatura máxima podría alcanzar los 33°C, bajo un cielo que se presentará parcialmente despejado.

La característica más destacada será el viento, que soplará con velocidades de entre 32 y 41 km/h. No obstante, las ráfagas podrían alcanzar picos de hasta 60 km/h en la ciudad de Roca y de 70 km/h en ciudades como Neuquén capital.

El pronóstico resaltó que la franja horaria más complicada por la intensidad del viento será la tarde y la noche, momento en que las ráfagas se sentirán con mayor fuerza.