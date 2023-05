Vigorexia, ortorexia, ebriorexia: otros Trastornos de la Conducta Alimenticia ocultos 

Cuando hablamos de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) lo primero que pensamos es en la anorexia o la bulimia. Estas dos condiciones son los diagnósticos más frecuentes. Sin embargo, hay otros TCA que convocan a muchas personas y que no tienen la visibilidad necesaria.

A continuación, Verónica Puga, licenciada en psicología y especializada en psicoterapia cognitiva, detalla para RED/ACCIÓN los diferentes tipos de TCA:

Atracón

El trastorno por atracón se caracteriza por la presencia de episodios de atracones de manera recurrente: al menos una vez a la semana durante tres meses. A diferencia de la bulimia, este trastorno no se caracteriza por la búsqueda de eliminar el peso supuestamente ganado por la ingesta masiva de alimentos, es decir que no se presentan conductas compensatorias. Los estudios indican que el 40% de los cuadros de obesidad tienen origen en el atracón .

Algunos síntomas según la Mayo Clinic:

Comer cantidades inusualmente grandes de comida en un tiempo determinado, por ejemplo, durante un período de dos horas.

Comer incluso cuando estás lleno o no tienes hambre.

Comer con rapidez durante los episodios de atracones.

Comer solo o a escondidas con frecuencia.

Potomanía

Este trastorno se considera un TCA no especificado y consiste en la ingesta compulsiva de líquido, generalmente agua, aunque no existe la sensación de tener sed. Consecuentemente, afecta a la salud de manera grave. Tomar más de tres litros de agua al día es perjudicial para el organismo ya que puede sufrir una hiperhidratación y afectar el funcionamiento de los riñones y la composición de la sangre.

Algunos síntomas según la Revista Sanitaria de Investigación:

Náuseas y dolor de cabeza.

Disminución de sodio en la sangre (afecta al funcionamiento del cerebro).

Ansiedad clínicamente manifiesta si la persona no puede, por diferentes motivos, ingerir agua en un momento dado.

Reducción de la concentración y pérdida de agilidad mental

Vigorexia

La vigorexia da nombre a un trastorno provocado por la obsesión por ganar masa muscular y eliminar cualquier índice de grasa corporal. Por esto, el principal síntoma más notable es el ejercicio físico constante, la asistencia obsesiva y compulsiva al gimnasio o al lugar que se ejercita físicamente.

Algunos síntomas según Top Doctors:

Sentirse estresado cuando se salta una sesión de entrenamiento o una comida.

Preocupación frecuente por alcanzar su objetivo de ingesta diaria de proteínas

Hacer que el ejercicio sea la prioridad central en la vida.

Ortorexia

La ortorexia es un trastorno de la conducta alimentaria que se caracteriza por la obsesión por la ingesta de alimentos saludables, es decir, por la “comida sana”.

Algunos síntomas según Grupo Recoletas:

La búsqueda obsesiva y analítica de todo lo que comen

Una planificación alimentaria excesiva

Eliminación drástica de ciertos alimentos de la dieta

Drunkorexia o ebriorexia

La drunkorexia o ebriorexia es un trastorno de la conducta alimentaria que consiste en la restricción de los alimentos antes de consumir bebidas alcohólicas con el objetivo de compensar las calorías que el alcohol aporta.

Algunos síntomas según la nutricionista Maria Patricia Pinero Corredor:

Pérdida de peso significativa

Saltarse algunas ingestas

Cansancio excesivo

Problemas gastrointestinales

“Los Trastornos de Conducta Alimentaria son formados por un conjunto de patologías mentales que se caracterizan por un comportamiento alterado frente a los alimentos y una grave obsesión por el peso y la figura”, reflexiona la especialista Puga.

Los TCA tienen muchos efectos colaterales y por esto hay que estar atentos al momento en que detectamos conductas diferentes o fuera de lo normal. “Afectan el estado físico y mental de la persona con graves consecuencias para la salud”, profundiza la licenciada. “También condicionan el funcionamiento psicológico y social de la persona y, por tanto, su relación con el entorno”, concluye.

