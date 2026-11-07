La Junta Electoral de Bariloche prepara la proclamación de convencionales para el próximo martes

Los 15 convencionales constituyentes electos en las elecciones del domingo en Bariloche serán proclamados el martes con una resolución que prepara la Junta Electoral Municipal, luego de no haberse presentado ninguna apelación y en consecuencia quedar firme el escrutinio definitivo.

Dana Guzmán, referente de la Junta Electoral, confirmó a Diario RIO NEGRO que este viernes, tras cumplirse el plazo normado para recibir apelaciones a las decisiones de la Junta, quedó firme el escrutinio definitivo y se debe avanzar hacia la proclamación, que se realizará el primer día hábil de la próxima semana.

Las fuerzas políticas podían apelar las decisiones de la Junta respecto del escrutinio y las miradas estaban puestas en la alianza La Libertad Avanza que había impugnado el recuento provisorio por presuntas inconsistencias y había solicitado la apertura de 48 urnas, un pedido que la autoridad electoral rechazó por extemporáneo. Tenían la posibilidad de ir al Juzgado Electoral Provincial pero el viernes por la mañana desde la coalición confirmaron que desistían de esa instancia.

Así se dio por cerrada la discusión de los resultados electorales de Bariloche y se proclamará como convencionales a Yanina Sánchez (ejercerá la presidencia), Alberto Arabarco, Julia Fernández, Leandro Lescano, Mariela Guerra, Adrián Grau, Hermeregildo Ortega y Norma Zublin, todos de Estamos Haciendo Bariloche; Andrea Galaverna, Javier Inalef y Josefina González Elizondo, de Fuerza Bariloche; Martín Govetto y Laura Pérez Lavayén de LLA; Lihue Bariggi de Seamos Futuro y Alhue Gavuzzo del Frente La Izquierda de los Trabajadores MST-PTS.

Una vez emitida la proclamación, se organizará en el transcurso de la semana el acto oficial de entrega de diplomas y la presidenta, Sánchez, organizará el inicio del trabajo de la Convención Constituyente que tiene un plazo de 60 días corridos para redactar el nuevo texto.

No se resolverá en la instancia local la situación de Grau

Seguirá abierta la situación del convencional electo Adrián Grau, que fue denunciado por la APDH por apología del delito, al reivindicar la dictadura militar y la desaparición de personas impulsada por el gobierno de facto del dictador Jorge Rafel Videla.

Fuerza Bariloche y LLA pidieron formalmente a la Junta Electoral que difiera su proclamación y entrega de diploma al menos diez días corridos hasta reunir elementos necesarios para tomar una decisión electoral. No ató el pedido a que la Justicia se expida respecto de la denuncia penal de la APDH.

Guzmán dijo a este diario que ese tema no se resolverá en la Junta Electoral.

En el oficialismo, al que pertenece Grau, insisten en que el candidato dijo haber sido «hackeado» en sus redes sociales y de allí surgieron posteos fechados cerca del 24 de marzo reivindicando la dictadura. El dirigente es de origen libertario y también participó de las filas de Primero Río Negro antes de llegar al sector del intendente Walter Cortés.